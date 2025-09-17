Ocho nuevas grúas para el Puerto de Las Palmas: OPCSA continúa el proceso de modernización de la terminal

Operaciones Portuarias Canarias S.A. (Opcsa) ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización que combina la adquisición de nueva maquinaria de última generación con una reorganización de sus espacios en el Puerto de Las Palmas con el objetivo de mejorar la eficiencia, adaptarse al creciente volumen de tráfico y preparar la terminal para la llegada de buques de cada vez mayores dimensiones.

A las dos grúas STS (Ship to Shore) de gran capacidad que adquirió el año pasado con un coste de 22,5 millones de euros, se suma ahora la adquisición de ocho grúas RTG (Rubber Tyred Gantry), conocidas popularmente como transtainers, que pueden desplazarse sobre neumáticos por el patio de contenedores y permiten optimizar la organización y las tareas para apliar la carga con precisión. La inversión en esta nueva maquinaria roza los 20 millones de euros.

Estas diez grúas, además del proyecto de reorganización del espacio que ocupa esta empresa en el Puerto de Las Palmas mejorará considerablemente las prestaciones que ofrece y las operaciones que realiza de aquí a julio de 2026.

Llegada en enero

Las dos primeras grúas llegarán al Puerto de Las Palmas a finales de enero. El jefe de proyectos de Opcsa, Javier Zurita, explica que un equipo técnico de la compañía se desplazará en octubre a China para supervisar las pruebas de funcionamiento e inspeccioncar los estándares de calidad antes de que se proceda a su envío por mar, algo que está previsto para el 20 de noviembre. Dos meses después, el 25 de enero, llegarán a Gran Canaria si no surgen imprevistos.

Terminal de contenedores de OPCSA en el Puerto de La Luz. / Andrés Cruz

Estas dos grúas son las de mayor envergadura en el sector, se utilizarán para la carga y descarga de contenedores directamente desde los buques y reforzarán la capacidad de la terminal para atender portacontenedores de última generación, adaptándose a las exigencias de un mercado en el que los barcos aumentan progresivamente su tamaño y el volumen de carga.

Abril y mayo

Las nuevas adqusiciones, por su parte, llegarán en dos tandas, una en abril y otra en mayo, aunque cada una tardará unos dos meses en estar operativas, por lo que será en julio cuando las ocho estén a pleno rendimiento en La Luz.

Zurita señala que se trata de equipos híbridos que permitirán un ahorro de combustible de un 40% respecto a las grúas convencionales, lo que reduce significativamente tanto los costes de operación como las emisiones contaminantes. Estas nuevas unidades se suman a las seis ya adquiridas en 2022, reforzando la estrategia de sustitución progresiva de las grúas más antiguas, algunas con más de 20 años de servicio.

«La idea es reemplazar las máquinas obsoletas que consumen mucho y tienen altas emisiones por otras más sostenibles y modernas», apunta el jefe de proyectos de Opcsa. No obstante, el fuerte incremento de la actividad —un 35% más de volumen respecto a 2022— ha obligado a mantener temporalmente parte del parque antiguo para cubrir los picos de trabajo.

Reorganización estratégica

De forma paralela a la adquisición de nuevo equipamiento, Opcsa está rediseñando la distribucion de sus grúas en los diferentes muelles para optimizar los recursos y adaptarse a las necesidades de cada tipo de barco.

Las nuevas STS se instalarán en el muelle Naciente, donde están las grúas más grandes y se concentran las operaciones con buques de mayor calado. Allí, además, afirma Zurita, la Autoridad Portuaria tiene prevista la sustitución de las defensas para facilitar la llegada de portacontenedores de gran tamaño.

Por otro lado, las tres grúas Post-Panamax 19 que ahora trabajan en el Naciente serán trasladadas al muelle de Poniente, donde sustituirán a las más antiguas Post-Panamax 17, que serán desmanteladas y enviadas al desguace. En este momento, apostilla el director de operaciones, se desconoce si se tirarán las tres desde un inicio o solo alguna de ellas y el resto más adelante.

De esta manera, el muelle de Naciente se destinará a grandes buques con grúas Malaccamax y el muelle de Poniente para barcos de menor envergadura, siempre con equipos más modernos y eficientes.

Apuesta por el futuro

El plan de modernización de Opcsa representa una inversión estratégica que refuerza el papel del Puerto de Las Palmas como hub logístico del Atlántico. La llegada de nuevas grúas, tanto STS como RTG, no solo permitirá gestionar mayores volúmenes de contenedores, sino también hacerlo de manera más sostenible, con maquinaria que reduce emisiones y multiplica el rendimiento frente a las antiguas.

«Al final, todo esto es una apuesta por el futuro y por mantener a OPCSA y al Puerto de Las Palmas en una posición competitiva a nivel global», concluye Javier Zurita.