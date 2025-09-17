El recuerdo de Javicombé permanece en las fiestas de Schamann

El barrio de Schamann homenajeó anoche al humorista Javier Santana Díaz, conocido artísticamente como Javicombé, con una emotiva gala dentro de la programación de las Fiestas de Los Dolores.

El acto, presentado por la actriz Yanely Hernández, contó con la participación de los artistas Alexis Santos, Elva García, Vanessa Artiles y el humorista Momi Chou. Durante la gala se mostraron vídeos e imágenes que recordaron al artista, vecino del barrio que falleció el pasado 20 de mayo a los 58 años de edad.

Javicombé se caracterizaba por sus monólogos en el que destacaban los guiños locales, con expresiones del habla canaria, con los que conectaba con el público, que se sentía identificado con sus exageraciones. Era también reconocido por su alter ego ‘Barbra Straisand’, con la que parodiaba a la cantante estadounidense y a la artista canaria Mary Sánchez.

Schamann también recordó en la tarde de ayer a la vecina Raquel García Perera, propietaria de la escuela de baile que llevaba su nombre y fallecida recientemente