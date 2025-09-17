El tejido cultural de Las Palmas de Gran Canaria se suma al vídeo promocional de la capital cultural

Demostrar que la cultura es inherente a la ciudad y de qué manera transforma la vida de sus habitantes. Ese es el punto de partida de la experiencia sensorial y sonora que supone ‘Rebelión de la geografía’, el audiovisual que se presentó ayer en el Espacio Cultural Jesús Arencibia y en cuyo rodaje ha participado una nutrida representación del tejido cultural, creativo y educativo de la ciudad, más allá de las narrativas tradicionales. El resultado final está ya disponible en www.rebeliondelageografia.com y en el perfil de Youtube @LPGC2031.

La propuesta LPGC’31 busca imaginar una ciudad que se reinventa a través de la experimentación cultural, la participación ciudadana y una renovada conciencia insular. Y esta es precisamente la base de la propuesta audiovisual que lleva la firma personal del premiado cineasta Gonzalo López-Gallego, asentado en Gran Canaria desde hace casi una década, quien ha empleado varios meses en filmar el trabajo de cerca de un centenar de personas y colectivos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que desarrollan su actividad en distintos ámbitos relacionados con la cultura, las artes, la educación o la participación ciudadana.

La producción audiovisual, de tres minutos y 32 segundos de duración, muestra auna enorme variedad de artistas inmersos en pleno proceso de creación, y, a su vez, a personas de la ciudad en su vida cotidiana, interaccionando con la cultura «y por qué no, también creando, hasta formar una película retratada de manera minimalista, experimental y alejada de una imagen corporativa convencional», describe el propio director.

En el acto de presentación de este trabajo, la alcaldesa, Carolina Darias, reconoció y agradeció la alta participación de los agentes artísticos y culturales, así como la necesidad de generar un nuevo imaginario social que contribuya a crear nuevas formas de vida. «En consonancia con esta visión queremos poner de manifiesto que necesitamos que tanto el arte como la cultura sean elementos activos en la configuración de nuestra ciudad como un proyecto de vida en común», añadió.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Iñiguez, puso de manifiesto «la firme voluntad de esta ciudad por mostrar ante el resto de ciudades europeas su enorme potencial cultural, así como su compromiso con la búsqueda de soluciones compartidas a los grandes retos a los que se enfrenta la vida urbana». El edil valoró también la importancia que tiene la elaboración del programa artístico y cultural de la candidatura para la renovación de la política cultural de Las Palmas de Gran Canaria.

El director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Pont, destacó que el proceso de trabajo para la elaboración del proyecto de ciudad con el que Las Palmas de Gran Canaria aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura «se basa en procesos colectivos de escucha y participación, con una variada y diversa representación de la multiculturalidad que caracteriza el pasado y el presente vibrante de Canarias y de Las Palmas de Gran Canaria». Además, aprovechó para para anunciar que «son ya más de cien los proyectos recibidos» y animó a que se envíen más «porque la ‘Rebelión de la geografía’ se logra con la suma de talentos de esta potencia cultural por descubrir».

Una de las premisas de la candidatura LPGC’31 es la invitación a cambiar el centro del mapa de la cultura desde sus márgenes. Así lo expresó el artista y colaborador del grupo de trabajo del proyecto LPGC’31, Aniba Faycán, que actuó como conductor de la gala.

El acto contó con la actuación de la Joven CanariJazz Big Band, dirigida por el conocido solista de jazz y educador José Vera Bello, el propio Aniba Faycán y la Lajalada, el proyecto musical en solitario de la compositora y productora canaria Belén Álvarez Doreste.