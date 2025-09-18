El alumnado del CEIP Alcaravaneras decora su futura Zona de Bajas Emisiones

La aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se retrasa para 2026. Así lo aseguró este jueves el concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, quien en abril prometió que entraría en vigor en este año.

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el concejal asistió a un taller participativo organizado con estudiantes del CEIP Alcaravaneras para elaborar el diseño visual de las calles pavimentadas que formarán parte de la Zona de Bajas Emisiones de Las Alcaravaneras. El acto tuvo lugar en la calle Galicia, junto al Mercado Central.

Ramírez aseguró que la ordenanza que regula todas las futuras Zonas de Baja Emisión de Las Palmas de Gran Canaria ya está redactada. Se encuentra en fase de aprobación inicial. Aclaró que aprobarla definitivamente dependerá del «nivel de alegaciones» que se presenten en la fase de resolución, antes de que pase a la etapa de aprobación definitiva. Para ello, insistió en que han intentado «ajustarla y pulirla al máximo» para encontrarse con el «menor número» de dificultades a la hora de implementarla. El concejal de Movilidad declaró que la intención del grupo de gobierno es que esta fase de alegaciones se produzca «antes de que acabe el año», para aprobarla definitivamente en 2026.

La Concejalía de Movilidad ya ha empezado a llevar a cabo actuaciones de carácter no normativo para que el proyecto avance. En la ZBE de Las Alcaravaneras, que comprende el espacio delimitado entre las calles Pío XII, Pí i Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas, los niños y niñas del colegio Las Alcaravaneras ayudaron a diseñar la nueva estética que tendrá este espacio: «Les queremos dar algo de vida, algo de alegría y algo de color a las calles», expresó el concejal. Para ello, el alumnado pintó, a través de la técnica del estarcido, paneles con elementos que simbolizan el nuevo espíritu del barrio: «Aire limpio, naturaleza, movilidad sostenible», aseguró. De esta forma, se podrán ver flores, patinetas o balones de fútbol adornando el pavimento de la calle Galicia. Desiré Rodriguez, miembro de Tictacrea, la empresa organizadora de este taller, manifestó el «entusiasmo» y el orgullo que sintieron los niños ante la iniciativa: «Todo lo que han hecho se va a plasmar en la zona donde ellos viven. Forman parte de un proyecto que es el futuro de la ciudad».

José Eduardo Ramírez, explicó que este proyecto refleja el compromiso del Ayuntamiento con una movilidad y un espacio público saludable: «Queremos que nuestros barrios sean entornos más amables, y la participación de los niños y niñas simboliza precisamente esa apuesta por un modelo de ciudad pensado en el presente y en las generaciones futuras».

La actividad también permitió a los estudiantes conocer otra de las medidas que incorpora la ZBE: sensores medioambientales para medir en tiempo real la calidad del aire y el ruido. De ahí que tuvieran la oportunidad de reflexionar sobre cómo deberían ser los espacios públicos de su ciudad, así como de aportar ideas creativas para diseñar una movilidad más inclusiva y sostenible.

Sensores para medir la calidad del aire y del ruido Se instalarán dos sensores medioambientales para medir en tiempo real la calidad del aire y del ruido. Uno de ellos estará ubicado junto al Mercado Central y otro cerca del Estadio Insular. Permitirán determinar el PM 10 y el PM 25, partículas que se emiten a la atmósfera como consecuencia de la actividad humana y que provocan problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares. Estos dispositivos cuentan con paneles solares para garantizar su funcionamiento.

Cuáles son las medidas de la Zona de Bajas Emisiones

En la Zona de Bajas Emisiones de Las Alcaravaneras solo podrán circular coches que tengan categoría de cero emisiones o eco, como los híbridos y eléctricos. Se implantarán hasta cuatro cámaras de seguridad en los límites de la zona delimitada para leer las matrículas. Así, los vehículos que no cumplan los requisitos se enfrentarán a sanciones de 200 euros. Por el contrario, estarán exentos de las prohibiciones los vehículos de las personas empadronadas dentro de las calles que delimitan la ZBE. Así como los medios de transporte que cuenten con tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR), los vehículos de servicios públicos esenciales (cuerpos de seguridad, emergencias o servicio de limpieza) y de urgencias particulares (servicios de fontanería, electricidad, etc).