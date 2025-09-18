Cuando el flow se sirve en bandeja: así es el nuevo templo de comida urbana en Las Palmas de Gran Canaria

En mitad del bullicio del centro comercial, hay un nuevo rincón donde el ritmo lo marca el sabor. Se llama Food Flow y acaba de reabrir con más flow que nunca. El creador de contenidos Abiam Paz no dudó en compartir su veredicto: “Hoy venimos a la reinauguración de un local con mucho flow. Acompáñame que te lo enseño”.

Con estética urbana, ambiente joven y carta callejera con guiños a distintas cocinas del mundo, Food Flow llega dispuesto a cambiar la forma de comer rápido sin renunciar al sabor ni al producto local.

Un festival de sabor para todos los gustos

“Empezamos con unos buenos nachos bien cargaditos. ¡Qué pinta tienen!”, cuenta Abiam mientras muestra uno de los platos más pedidos de la carta. Y es que la propuesta de Food Flow es clara: comida sabrosa, informal y con carácter. Desde hamburguesas gourmet hasta tacos, pasando por croquetas, patacones, ensaladas y sándwiches de carne mechada.

“Tenía que probar su sándwich flow de carne mechada, una verdadera sorpresa que tienes que pedir acompañado de papas para dipear”, comenta el creador. En su visita también probó la hamburguesa más icónica del local: “La más con queso, acompañada de batata, fue el broche perfecto”.

Productos de kilómetro cero

Lejos de ser un simple fast food, Food Flow apuesta por el producto de cercanía. “Aquí utilizan productos de kilómetro cero, no hace falta decir que este local es recomendadísimo”, afirma Abiam.

Como novedad, han incorporado zumos naturales recién hechos para completar la experiencia gastronómica de forma refrescante, saludable y deliciosa. Una opción perfecta para quienes buscan algo más que una bebida azucarada.

¿Te atreves a jugar por tu próxima comida gratis?

Si el sabor no fuera suficiente reclamo, el local ha incorporado una mecánica de juego que premia la precisión. Con cada pedido, los clientes pueden participar en una divertida dinámica: detener un cronómetro justo en 10:00 segundos. Si lo consigues, te llevas un vale por el importe de tu ticket para comer gratis en tu próxima visita.

“Ahora tu pedido puede darte comida gratis. Solo tienes que jugar con tu ticket. Si paras el cronómetro justo en el 10:00, ¡ganas!”, explican desde el equipo del restaurante. Una idea sencilla pero efectiva, que convierte la experiencia en algo memorable y viral.

Hamburguesas, tacos, perritos y flow

La carta es tan amplia como apetecible. Algunas de las estrellas del menú son:

The Best Burger por 9,50 euros

Nachos Flow

Sandwich Flow a 6,50 euros

Papas Flow

Taco Travieso

Perrito Travieso

Croquetas y patacones por 3,50 euros

Palitos de mozzarella, alitas BBQ y ensaladas frescas

La idea es clara porque combina lo mejor de la comida callejera internacional con una puesta en escena divertida y cercana.

Toda la semana, sin descanso

Food Flow abre todos los días de 13:00 a 22:45 horas. Se encuentra en la planta 2 del Centro comercial Siete Palmas. Para reservas, solo hay que llamar al 625 830 359.

Comida rápida, sabrosa y con mucho flow para quienes buscan opciones sin pretensiones, pero con mimo en los ingredientes y buena energía, este rincón gastronómico promete convertirse en parada obligatoria.