El jugador del Real Madrid Raúl Asencio irá a juicio por la difusión del vídeo sexual de dos jóvenes en un reservado del sur de Gran Canaria. El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ha terminado de echar por tierra los intentos realizados por la defensa del futbolista para evitar que se sentara en el banquillo de los acusados, al mantenerse las dos acusaciones ejercidas por la víctima menor de edad y por la Fiscalía.

El auto que declara la apertura de juicio oral, el cual no es susceptible de recurso, le da un plazo de 24 horas para abonar una fianza de 15.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. La acusación particular que ejerce la joven de 16 años pide una pena de cuatro años de cárcel para él por la presunta difusión de pornografía infantil. El Ministerio Público, en cambio, califica los hechos como constitutivos de dos delitos contra la intimidad y exige dos años de prisión.

La estrategia de alcanzar un acuerdo por el que pide disculpas y paga una indemnización económica le ha supuesto la retirada de acusación por parte de la otra joven que aparece en las grabaciones, de 18 años de edad. Esta denunciante aceptó sus disculpas y reconoció su intención de reparar el daño ocasionado, por lo que expresó su intención de que no fuera castigado por la vía penal. Sin embargo, la otra víctima ha rechazado la propuesta y ha decidido mantener su escrito inicial.

El futbolista afronta cuatro años de cárcel al mantenerse la acusación de la víctima menor de edad y de la Fiscalía

El futbolista grancanario reconoció en la carta que envió al juzgado que cometió "un error" y expresó una disculpa "expresa e incondicional" a la perjudicada. La cuantía que abonó finalmente no ha trascendido al tratarse de un aspecto "confidencial" entre las partes.

El abogado de la menor de edad, Rubén Vallejo, reclama además de la petición de cárcel una indemnización de 58.000 euros, 27.000 de los cuales se corresponden con lesiones temporales, 21.000 con secuelas y estrés postraumático y 10.000 por el daño moral. Pone el foco en la "doble victimización" que sufrió su representada por conocer primero que la habían grabado y, segundo, por la condición de persona mediática de Asencio y la consecuente repercusión del procedimiento en los medios de comunicación.

Escrito de acusación

Esta resolución, fechada el dos de septiembre, también supone la apertura de juicio oral contra los otros tres futbolistas investigados, que en el momento de los hechos pertenecían al Real Madrid C. Se tratan del catalán Ferrán Ruiz, el gallego Juan Rodríguez y el balear Andrés García. Para ellos, la fianza fijada sube a 20.000 euros porque se les imputan otros delitos relacionados con la grabación de las imágenes sin consentimiento, por los que afrontan cuatro años y siete meses de prisión.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2023, cuando las dos jóvenes y los tres futbolistas (todos menos Asencio) mantuvieron un encuentro sexual en un reservado de Amadores. Los jugadores presuntamente grabaron las imágenes y las compartieron con terceras personas pese a que las denunciantes les pidieron que las borraran. Uno de los testigos apuntó a Asencio porque supuestamente estaba con él cuando le llegó el vídeo a su móvil después de pedirlo.