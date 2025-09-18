Luz verde al nuevo edificio de 11 plantas entre Simancas y Castillejos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Urbanismo, ha aprobado el concierto para que la empresa Almacenes Guanarteme continúe con las obras de canalización del barranco de La Ballena y construya dos edificios de 11 y cinco plantas entre las calles Simancas y Castillejos, en Guanarteme, cuya documentación ya había sido aprobada previamente por la Junta de Gobierno hace poco más de un año.

Se trata de la actuación de dotación AD-08 ‘Simancas-Castillejos’ del Plan General de Ordenación de la ciudad. La intervención incluye también la aprobación definitiva del proyecto de Reparcelación y Urbanización y la contestación de alegaciones presentadas.

Los bloques de viviendas se construirían en los márgenes de un nuevo paseo peatonal del barrio de Guanarteme. Se trata del segundo tramo que permitiría la canalización del cauce del barranco.

Las viviendas

El proyecto de obra plantea levantar una zona residencial que contará con bajos comerciales. Los bloques de edificios que se proyectan cuentan con una superficie total de 2.333 metros cuadrados, de los cuales 1.551 estarían destinados a viviendas y locales y 2.333 a un aparcamiento subterráneo de tres plantas bajo rasante, que se extenderá también bajo el paseo peatonal.

Para ejecutar las obras, se prevé el derribo de varios inmuebles antiguos –propiedad de la empresa– y el agrupamiento de una serie de parcelas. Se contempla, además, la desaparición del edificio de dos plantas que se ubica en el número 33 de la calle Almansa y el número 43 de la calle Simancas, que cuenta con un gimnasio. El presupuesto previsto para las primeras actuaciones asciende a 150.894 euros.

Las viviendas comprendidas en lo que será el futuro espacio peatonal fueron vendidas o expropiadas en su día, a excepción de un inmueble, que permanecerá intacto en uno de los extremos del paseo. Según los criterios de la Dirección General de Tráfico, la nueva vía pública sería señalizada como «plaza», una zona de circulación acondicionada y destinada al uso de los peatones. El entorno contará con un espacio libre de 1.282 metros cuadrados y estará dotado de bancos y farolas.

La ficha del proyecto establece que «no es una actuación aislada», sino que se enmarca dentro del ámbito de una intervención que forma parte del «desarrollo ordenado de la ciudad», mediante una intervención cuya finalidad es la de «vincular estructuralmente la prolongación de la Avenida Mesa y López, con la desembocadura del barranco de la Ballena, paseo de Las Canteras y el denominado Centro Cultural y Turístico en torno al Parque de la Música y el Auditorio».

La actuación forma parte de la segunda fase de un paseo peatonal que nacerá en la calle Fernando Guanarteme y cruzará las calles Vergara, Castillejos, Simancas y Secretario Padilla hasta Las Canteras.

El proceso de transformación de la zona de Guanarteme continúa dando pasos, aunque no exento de polémica vecinal, cuyos residentes han salido a la calle a manifestarse en varias ocasiones para oponerse a cualquier intento de gentrificación y de nuevas construcciones en el barrio que, según ellos, puedan obstaculizar sus servicios básicos.

La reciente aprobación por parte de Urbanismo del concierto con Almacenes Guanarteme aún tiene que ser llevado a Pleno.