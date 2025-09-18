Las Palmas de Gran Canaria busca fomentar la vivienda asequible con bonificaciones fiscales

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer la modificación del proyecto de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que incluye, entre sus novedades, nuevas bonificaciones para impulsar la construcción de vivienda protegida y para favorecer la movilidad sostenible mediante la deducción por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La principal medida es la incorporación de una bonificación de hasta el 50% en el ICIO para las viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como privada, así como para las actuaciones de rehabilitación y las promociones mixtas en las que al menos la mitad de las viviendas tengan carácter protegido. Con esta decisión, el Consistorio pretende impulsar la creación de vivienda asequible.

Retos sociales

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, destacó que «estas modificaciones garantizan una ordenanza actualizada, clara y alineada con los retos sociales, ambientales y urbanísticos actuales».

La segunda novedad es la creación de una bonificación de hasta el 20% para las obras destinadas a instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se trata de un incentivo que refuerza el compromiso municipal con la movilidad sostenible, la reducción de emisiones y los objetivos de descarbonización. Spínola subrayó que las modificaciones permiten «reforzar la seguridad jurídica y la equidad en la aplicación del tributo» de forma que se contribuye a una gestión «más eficiente, transparente y equitativa en beneficio del interés general y, sobre todo, una reducción de la carga tributaria».

Con los cambios en el ICIO –cuya anterior actualización había sido en 2014– «se da respuesta a la necesidad de adaptar el texto a los cambios legislativos estatales y autonómicos, especialmente en materia urbanística, así como a la mejora de la eficacia administrativa y a pronunciamientos jurisprudenciales», añadió el edil.

El Ayuntamiento ha reorganizado la normativa sobre beneficios fiscales. A partir de ahora, cada tipo de bonificación aparece recogido en un artículo independiente, a lo que se suma un apartado específico sobre la compatibilidad entre distintas reducciones y otro que unifica aspectos prácticos como los plazos para pedirlas y los requisitos de documentación.

De forma complementaria, se recoge que las bonificaciones no podrán aplicarse de manera simultánea y que, en caso de que un proyecto pueda acogerse a diferentes beneficios, será necesario optar por uno de ellos.

La reforma también actualiza la definición del hecho imponible, del sujeto pasivo y de la base imponible, incorporando figuras como la comunicación previa y la declaración responsable, en coherencia con la normativa urbanística del Archipiélago.

También se mejora la gestión del impuesto mediante la digitalización de trámites y la separación entre liquidación provisional y definitiva.

Tras la aprobación en la Junta de Gobierno, la modificación de la ordenanza fiscal deberá ser aprobada por el Pleno municipal, seguido de un periodo de información pública de 30 días hábiles.