CC reclama medidas urgentes al Cabildo de Gran Canaria para garantizar la seguridad peatonal en Cuesta Ramón en Marzagán

La carretera GC-100, a la altura de Cuesta Ramón (Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria), se ha convertido en un foco de preocupación para los vecinos debido al elevado riesgo que supone para los peatones, especialmente escolares. La vía atraviesa áreas residenciales densamente habitadas y numerosos estudiantes deben cruzarla diariamente para acceder a sus colegios, ya que los centros educativos y las viviendas se encuentran en lados opuestos de la carretera.

Durante una visita a la zona, los representantes de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Gran Canaria—Vidina Cabrera (portavoz), Julio Rodríguez (consejero) y David Suárez (concejal en Las Palmas de Gran Canaria)—mantuvieron un encuentro con residentes para escuchar sus demandas y trasladar el asunto al próximo pleno insular.

Los nacionalistas han presentado una moción formal solicitando actuaciones inmediatas para reducir la peligrosidad en la GC-100, petición que se debatirá en septiembre.

Reclamaciones: semáforos y aceras seguras

Coalición Canaria plantea soluciones claras y factibles para la mejora de la seguridad vial y peatonal. Entre sus propuestas destaca la implantación de un semáforo inteligente que permita reducir la velocidad de los vehículos, funcionando a demanda o activándose al detectar excesos de velocidad. Asimismo, el grupo insular solicita la adecuación y mejora del margen izquierdo de la carretera para habilitar aceras que aseguren el paso de peatones en condiciones óptimas.

CC propone un semáforo inteligente y la adecuación y mejora del margen izquierdo de la carretera GC-100 a la altura de Cuesta Ramón

Según datos recopilados por los consejeros, el tránsito diario en la GC-100 supera los 16.000 vehículos, lo que agrava el riesgo para los peatones, especialmente niños y niñas que acuden al colegio. Cabrera sentencia que “garantizar la seguridad de las personas que transitan por la GC-100 no es solo una demanda vecinal sino un deber institucional, sobre todo considerando el historial de accidentes registrados en la zona”.

Movilidad, seguridad y cohesión social: un reto para las administraciones

Situaciones como la de Cuesta Ramón reflejan la necesidad de apostar por la movilidad segura y sostenible en zonas rurales y periurbanas, como han recordado los representantes nacionalistas. En este sentido, Coalición Canaria lamenta que, pese a que en el pleno insular de hace más de un año se aprobó la elaboración de un plan específico de movilidad sostenible, la actualización del Plan de Movilidad Sostenible de Gran Canaria ha supuesto retrasos en la materialización de actuaciones concretas en el municipio, ya que su desarrollo y consultoría han sido encargados a un equipo externo.

Otra las demandas exige reforzar la presencia de la Policía Local en la zona para garantizar un entorno más seguro a residentes y estudiantes

David Suárez, portavoz de CC en Las Palmas de Gran Canaria, ha insistido igualmente en la “necesidad de reforzar la presencia de la Policía Local en la zona para garantizar un entorno más seguro”, reivindicando que barrios como Marzagán y Jinámar no pueden quedar excluidos de la atención municipal y deben ser considerados parte fundamental de la capital.

Accesibilidad escolar, densidad y tránsito

La particular configuración de la zona convierte la seguridad peatonal en una prioridad urgente. Las casas y centros educativos están situados a ambos lados de la GC-100, por lo que los escolares están obligados a cruzar la vía diariamente. Las aceras y márgenes, además, no están diseñados para soportar el elevado tráfico peatonal, lo que obliga a muchas personas a caminar pegadas al arcén o incluso por la propia carretera, comprometiendo gravemente su integridad.

Según los vecinos, la peligrosa combinación de tráfico intenso, velocidad elevada y falta de infraestructuras para peatones ha generado situaciones de alarma social y elevado riesgo de accidentes. Por ello, la demanda de semáforos, pasos seguros y aceras accesibles ha ido creciendo en los últimos meses, especialmente ante la inminente vuelta al colegio y el aumento del tránsito de menores.

Medidas a debate y ejemplos de buenas prácticas

La organización política nacionalista insiste en la viabilidad de las medidas de calmado de tráfico, tales como los semáforos inteligentes y la adecuación de aceras, que ya han sido implementadas en otras zonas con resultado positivo tanto en Canarias como en otros territorios del Estado.

Este tipo de iniciativas están alineadas con los principios de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) (www.dgt.es), que pone el énfasis en la protección de los usuarios más vulnerables de las vías públicas.

Contexto normativo y la importancia de la participación ciudadana

La legislación vigente, incluida la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, establece la obligación de las administraciones públicas de garantizar condiciones seguras para la movilidad de personas, especialmente en zonas urbanas y entornos escolares.

La participación vecinal, sumada a la labor de los representantes políticos en los plenos municipales y cabildicios, se revela esencial para lograr cambios tangibles en materia de infraestructuras y movilidad.

Próximos pasos y exigencia de plazos concretos

Coalición Canaria, a través de la moción presentada y su anuncio de llevar la demanda al pleno de septiembre, exige al Cabildo de Gran Canaria (grancanaria.com) y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (laspalmasgc.es) el compromiso de plazos definidos para la ejecución de las mejoras y un calendario realista para la implantación de las medidas aprobadas.

La demanda de los vecinos y la intervención de Coalición Canaria ponen de manifiesto la necesidad de pasar de propuestas generales a acciones efectivas y concretas para la protección de la infancia, la cohesión territorial y la calidad de vida en los barrios periurbanos de la capital grancanaria.