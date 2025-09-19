El coche retrocede y aumentan los medios sostenibles en Las Palmas de Gran Canaria

Solo el 40% de los grancanarios usa el coche privado para desplazarse dentro de Las Palmas de Gran Canaria. El 60% se mueve a través de medios sostenibles. Así lo refleja la encuesta que ha llevado a cabo la Concejalía de Movilidad para conocer los hábitos de desplazamiento de la población, con motivo de la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

El estudio, expuesto por el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, durante el acto de presentación de las líneas estratégicas de este nuevo plan, refleja que, en 2024, el 31,8% de la capital se desplazó a pie. El 21, 5% lo hizo en guaguas, el 4,7% en taxi y el 3% en bicicleta o en vehículos de movilidad personal (VMP), como las patinetas eléctricas. Son datos que, en palabras del concejal, son «demoledores» con respecto a otros años, pues la cultura de la movilidad sostenible ha ido creciendo. En 2011 el 67% viajó en transporte privado, el 15,10% lo hizo a pie, el 13% en guaguas , el 4,5% en taxi y el 0,40% en bici y otros VMP. Sin embargo, casi 10 años después, en 2020, la pirámide de la movilidad comenzó a invertirse: el 49% la población usaba el transporte privado, frente al crecimiento hasta el 31% de los desplazamientos a pie y al 14% en guaguas. El uso de taxi se mantenía en un 4,5%, mientras que los desplazamientos en bici y VMP se multiplicaban por dos, hasta llegar al 1,5%. En definitiva, desde 2011, el porcentaje de personas que usan el transporte sostenible ha aumentado un 84%.

Para Ramírez, este resultado no es un hecho casual: «Es fruto de las actuaciones y el firme impulso a las políticas de sostenibilidad por parte del Ayuntamiento a lo largo de esta última década, experimentando un cambio hacia la sostenibilidad que no solo se consolida, sino que además se acelera desde hace 4 años». Entre estas medidas destacó la habilitación de los carriles bici, la peatonalización de calles o la gratitud de las guaguas y la eficacia de sus servicios, pues de lo contrario,«si la guagua no me lleva en los horarios que yo necesito y a los lugares que yo quiero, aunque sea gratis, no la usaré», explicó.

Esta encuesta se hizo mediante entrevistas telefónicas a personas de 18 años y más, quienes informaron sobre los hábitos de movilidad de todas las personas del hogar, incluido menores. De esta forma, se llevaron a cabo 12.416 entrevistas efectivas entre el 2 de octubre y el 22 de diciembre de 2024, aprovechando el aumento de los desplazamientos provocados por la navidad, de las cuales el 61,9% se correspondían con residentes de la ciudad. Sin embargo, el estudio incluye los viajes dentro de la urbe y los desplazamientos que se realizan desde el resto de municipios de la isla hasta Las Palmas de Gran Canaria.