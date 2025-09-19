Cuando un dos por uno convierte las hamburguesas gourmet en el plan perfecto para el fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

En la calle Ruiz de Alda, entre terrazas y el pulso constante de Las Palmas de Gran Canaria, hay un lugar donde la hamburguesa se ha convertido en un pequeño acto de rebeldía contra los precios desorbitados. Se llama 200 Gr. Smash y acaba de estrenar su promoción del verano: el Summer Smash Fest, un festival diario de ofertas que permite comerse una burger por menos de cinco euros.

El hallazgo lo han compartido los creadores de contenido gastronómico Carmen y Pablo, más conocidos como @descubreconc, que no dudaron en mostrarlo en redes sociales con entusiasmo: “¡Mira qué hamburguesotas por menos de cinco euros!”. Y la sorpresa no acaba ahí, porque las promociones cambian cada día de la semana, siempre en el mismo horario: de 19:00 a 21:00 horas.

El calendario de las ofertas smash

La estrategia de200 Gr. Smash es clara: cada jornada tiene su reclamo propio, convirtiendo cada visita en una excusa para volver.

Lunes : 2x1 en cualquier hamburguesa.

: 2x1 en cualquier hamburguesa. Martes : 2x1 en las de la serie Meatnimal.

: 2x1 en las de la serie Meatnimal. Miércoles : 3x2 en menús completos.

: 3x2 en menús completos. Jueves : 2x1 en las Canaryfornianas.

: 2x1 en las Canaryfornianas. Viernes : una bebida gratis por cada hamburguesa.

: una bebida gratis por cada hamburguesa. Sábados : 2x1 en bebidas.

: 2x1 en bebidas. Domingos: por cada hamburguesa un sunday gratis.

“Y es que aquí tienen un montón de ofertas todos los días de la semana”, remarcan Carmen y Pablo, que destacan la rapidez del servicio y la posibilidad de disfrutar en la terraza.

Hamburguesas con identidad canaria y americana

La carta no se queda atrás. Dentro de las Meatnimal, propuestas como la Meat Me (doble smash, doble cheddar, bacon ahumado y salsa 200 Smash por 8,5 euros) o la BBQ Bacon Cheese (doble smash con pepinillos y salsa barbacoa de la casa por 8,9 euros) son algunos de los imprescindibles.

En la línea más creativa aparecen las Canaryfornianas. La estrella es la Dinamita (10,9 euros), con angus madurado, quesos fundidos, mermelada de bacon y mango picante, salsa mamba roja y pan brioche de papa. A su lado, la Panceti (9,5 euros), con panceta ahumada glaseada en barbacoa de tamarindo y mayonesa asiática, seduce a quienes buscan potencia de sabor.

“Esta con ensalada de col nos pareció brutal”, confiesan los creadores. Y añaden: “Te recomendamos aprovechar sí o sí los dos por uno, porque hay mucha variedad para disfrutarla en la terraza”.

Nachos, jalapeños y un toque dulce

No todo son burgers. El local también ofrece entrantes pensados para compartir o para abrir el apetito antes del plato fuerte. Boliches de contramuslos de pollo crujientes, yummy papas con pulled pork encurtidos y mermelada de bacony jalapeños rellenos de queso con chutney de mango son algunos de los favoritos.

“Yo me quedo con esta de trufa”, comenta Pablo entre bocado y bocado. Su reseña también destaca la importancia de dejar hueco para el postre. “Nuestro favorito fue el de brownie con caramelo salado”, reconocen, subrayando que el final dulce es parte esencial de la experiencia.

En tiempos donde la gastronomía urbana suele asociarse con precios elevados, 200 Gr. Smash demuestra que se puede comer bien, con ingredientes cuidados y recetas originales, sin gastar más de lo justo. La clave está en aprovechar el Summer Smash Fest, esa franja de dos horas donde cada día la carta se convierte en un reto irresistible para foodies y curiosos.