Descubre la FP que te impulsa: fórmate con CIP y abre las puertas al futuro

El mercado laboral actual demanda profesionales especializados, prácticos y con una preparación sólida para incorporarse de inmediato a las empresas. En este contexto, la Formación Profesional se ha consolidado como una de las vías más rápidas y eficaces para acceder a empleos de calidad.

En el Centro Internacional Politécnico (CIP) lo saben bien: llevan más de 30 años formando a los profesionales que hoy trabajan en compañías líderes.

En CIP ofrecen Ciclos Superiores Oficiales de Formación Profesional en tres áreas con gran proyección laboral. La primera de ellas, Administración y Finanzas, es una titulación que capacita para desempeñarse en gestión empresarial, atención al cliente, tareas de oficina y control de cuentas.

Por su parte, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, es una formación puntera en programación back end y front end, bases de datos y sistemas informáticos, que prepara a los alumnos para crear las aplicaciones que mueven la economía digital.

Asimismo, Marketing y Publicidad, es el ciclo ideal para quienes quieren liderar estrategias empresariales y creativas en instituciones públicas y privadas, potenciando la comunicación y la innovación en los negocios.

Además del título oficial, en CIP ofrecemos prácticas garantizadas en empresas líderes, acceso a una bolsa de empleo activa y a nuestra propia agencia de colocación, lo que multiplica las oportunidades de inserción laboral desde el primer día. A ello se suma una metodología flexible, con grupos reducidos, tutores personalizados y programas 100% online, diseñada para que cada alumno alcance sus metas.

Con CIP no solo obtienes un título: obtienes una experiencia formativa real que te prepara para destacar. Y lo mejor, puedes financiar tus estudios con la beca MEC, lo que facilita el acceso a una educación privada de calidad con un alto retorno gracias a nuestra elevada tasa de empleabilidad.

Elige una FP para destacar. Fórmate con CIP y construye hoy el futuro que quieres para mañana. Solicita información también sobre el resto de la oferta formativa y acerca del nuevo Ciclo Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Datos de contacto:

CIP Gran Canaria – Calle Miguel de Cervantes, 2, Edificio Bitácora, 35002, Las Palmas de Gran Canaria

928 36 92 11 | infolpa@formacioncip.com