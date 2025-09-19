La justicia investiga a una empresa de seguridad por grabar conversaciones en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una investigación contra una compañía de seguridad por instalar micrófonos y grabar las conversaciones de los clientes en un restaurante de la capital. El caso, que se encuentra en fase de diligencias previas, se sigue por un presunto delito contra la intimidad, ya que además de las cámaras habituales en este tipo de servicios, la empresa de videovigilancia permite a sus contratantes acceder al audio del establecimiento o negocio que regentan.

Las pesquisas arrancaron a raíz de la denuncia que presentó la propietaria del local contra un consumidor por un delito patrimonial relacionado con un robo. Además del testimonio de la dueña, se aportaron otras pruebas consistentes en el audio de los usuarios que se encontraban ese día y a esa hora comiendo en el establecimiento y que ayudaron a verificar la autoría del hurto.

Sin embargo, las grabaciones llevaron a la Fiscalía de Criminalidad Informáticaa iniciar una averiguación por separado. El motivo era dilucidar hasta qué punto resulta proporcionado y justificable, en aras de reforzar la seguridad de un local comercial, la instalación de micrófonos que permitan escuchar lo que dicen los usuarios, sin que estos sean avisados previamente.

El juez investiga si el servicio que ofrece la compañía de vigilancia puede suponer un delito contra la intimidad

El Ministerio Público decidió incoar entonces unas diligencias de investigación contra la compañía de seguridad que contrató la hostelera y que se ocupó de efectuar la instalación. Esta empresa también es la que gestiona la base de datos informática con las grabaciones y la que permite acceder a las mismas por Internet, ya sea mediante una descarga o visualización en vivo por streaming.

La entidad es la única del sector que ofrece a sus clientes la posibilidad de instalar una cámara con micrófono, lo cual señala que permite detectar con más facilidad posibles incidentes y actuar ante situaciones de peligro, ya que facilita el control de lo que ocurre fuera del campo de visión de la lente. Esta opción se puede contratar tanto para domicilios particulares como para negocios de cara al público.

Actuación de "especial interés"

La Fiscalía Superior de Canarias recogió esta actuación en su memoria anual como un asunto de "especial interés" dentro de los presuntos delitos informáticos cometidos el año pasado en el Archipiélago. Señala, en este sentido, que "al tratarse de grabaciones de audio inadvertidas e imprevisibles para los clientes de la cantina, bar o fonda" supone "una ventaja competitiva" para la empresa con respecto a aquellas competidoras que no ofrezcan la posibilidad de captar el audio de un local abierto al público.

Cita en este sentido los artículos 22 y 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Este último señala que "en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos".

El Ministerio Público aduce que este uso puede suponer una ventaja competitiva respecto a sus competidoras

La norma también limita el uso de estos sistemas en el lugar de trabajo a "cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo" y señala la obligación de respetar los principios de proporcionalidad, intervención mínima y otras garantías.

El Ministerio Público, tras agotar las pesquisas preprocesales, presentó una denuncia contra la compañía por la comisión de un posible delito contra la intimidad relacionado con el descubrimiento y revelación de secretos. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 y se sigue desde febrero para dirimir posibles responsabilidades penales.