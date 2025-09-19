Esta es la nueva cuna del café en Las Palmas de Gran Canaria y no es una cafetería
Una campeona nacional de Aeropress abre un espacio único para formar a futuros baristas y amantes del café en Gran Canaria
Hay sueños que se preparan a fuego lento, como un buen café, y se cultivan entre horas de práctica, sorbos de amargura y notas dulces de triunfo. Sara Solanas sabe bien lo que es eso al ganar competiciones nacionales, representar a España en Lisboa y aun así poder guardar espacio para lo más difícil de todo: abrir un local propio.
Durante este mes de septiembre, en la calle Perdomo número 29, en Las Palmas de Gran Canaria, ha abierto sus puertas una academia de baristas: un proyecto tan íntimo como ambicioso. “Los sueños sí se cumplen y tenéis vuestra casa. Vais a tomar cafecito rico siempre que queráis”, así lo anunciaba en sus redes sociales.
De campeonatos a la enseñanza
Sara no solo es barista. Es formadora, campeona nacional de Aeropress España 2024 y subcampeona de Barista Profesional Foz 2023. Es, sobre todo, una mujer que se enamoró del café durante su formación en hostelería y no paró hasta especializarse. “Di mis primeros pasos trabajando en una cafetería de especialidad”, recuerda. “Luego me fui presentando a campeonatos y no he parado desde entonces”.
Ahora abre este nuevo capítulo como docente. “Vamos a tener talleres, cursos y un montón de eventos con diferentes cafeterías”, explica. Busca compartir lo que ha aprendido y crear una comunidad en torno al café bien hecho, desde lo básico hasta lo más complejo.
Más que espresso: un viaje de sabores
La academia de Sara no se limita al espresso. Aquí se enseña a preparar café con métodos como la Chemex, la V60, la Aeropress o la tradicional moca italiana. “Vamos a hacer también cursos de filtrado con diferentes tipos de cafeteras”, dice entusiasmada.
Cada taller será una inmersión en técnicas, sabores y texturas. Desde latte art hasta cata sensorial, pasando por los fundamentos del barismo profesional. Un lugar para iniciarse, mejorar o simplemente disfrutar del café como nunca antes.
Un lugar con esencia
“Por fin este maravilloso proyecto ve la luz después de mucho trabajo, tiempo y esfuerzo”, escribió Sara en su perfil. Y no es para menos, ya que este espacio, decorado con mimo y calidez, nace como refugio para quienes aman el café en todas sus formas. Más aún para quienes quieren aprender, compartir, preguntar y equivocarse sin miedo.
“Ahora emprendemos un nuevo camino enfocado en la enseñanza y formación. Con nuevos retos, cursos, eventos y cositas bonitas, que nos harán disfrutar de cada café como si fuera único”.
La Academia de Baristas de Sara Solanas ya está en marcha, con las puertas abiertas y olor a café recién molido. Una casa para baristas, curiosos, cafeteros empedernidos o simplemente gente que quiere descubrir lo que hay detrás de una taza bien hecha.
