Rancho Arizona lleva sus famosas parrillas y tablas de un metro a Las Palmas de Gran Canaria

El Rancho Arizona 2 acaba de estrenar su segundo local en Gran Canaria, esta vez en el Centro Comercial Las Ramblas. Con él, las emblemáticas tablas de un metro, repletas de comida, llegan a la capital grancanaria acompañadas de una carta amplia y variada que apuesta por la parrilla y las grandes reuniones en grupo. El proyecto está liderado por los hermanos Carlos González y María Gómez, quienes destacan que, más que un negocio, lo que han creado es una familia. «Esto es como una familia», asegura Gómez, convencida de que el ambiente cercano es parte de la esencia del Rancho Arizona.

La relación de González con el Rancho Arizona comenzó mucho antes de convertirse en empresario. Durante años fue cliente habitual en el local tinerfeño, donde acudía con frecuencia gracias a la amistad que mantenía con el hijo del propietario. Con el tiempo, también entabló una gran relación con Juan, el dueño del restaurante y un referente en la hostelería de Tenerife. Entre bromas y conversaciones, quedó sellada una apuesta: algún día, González abriría un Rancho Arizona en Gran Canaria.

Restaurante Rancho Arizona, en el CC Las Ramblas / José Carlos Guerra / LPR

Un objetivo claro

El sueño no tardó en convertirse en objetivo. Lo que más atraía a González no era solo la calidad de la comida, sino la reacción de los clientes, que siempre salían «encantados» por las abundantes raciones y los precios ajustados. «Sobre todo me sorprendía la carta, que es muy extensa y no la he visto en muchos restaurantes», destaca.

El camino de González hacia la hostelería fue poco común. Tras seis años como militar, decidió dar un giro radical y dedicarse a un sector que siempre le había fascinado. «Soy una persona a la que le gusta ir mucho a restaurantes y fijarme en lo que me atrae y en lo que no», confiesa. Así comenzó desde abajo, primero fregando platos y luego como ayudante de cocina, hasta que terminó enamorándose del oficio.

Las dificultades en la pandemia

Su gran oportunidad llegó en 2020, cuando, en plena incredulidad de Juan, abrió el primer Rancho Arizona en el Centro Comercial El Muelle. Sin embargo, la alegría duró poco, la pandemia de la Covid-19 obligó a cerrar el local a los pocos días de su inauguración. «Lo perdí todo. Tuve que pedir préstamos para poder seguir adelante con mi sueño», recuerda. Aun así, González no se rindió. Con esfuerzo y mucha fe en el proyecto, abrió el Rancho Arizona 2 en el Centro Comercial Las Terrazas, en Telde. Esta vez la apuesta funcionó y pronto logró una clientela fiel que respaldó su propuesta.

Restaurante Rancho Arizona, en el CC Las Ramblas / José Carlos Guerra / LPR

Hoy, la carta del Rancho Arizona 2 se mantiene fiel a sus orígenes. Las parrilladas siguen siendo las grandes protagonistas, aunque las tablas de un metro, que combinan pizzas, salchichas, panceta, pollo, costillas y otras especialidades, son el sello de la casa. Entre ellas, la pizza ocupa un lugar especial como uno de los platos más demandados gracias a su variedad de sabores.

El restaurante está pensado para compartir, lo que lo convierte en una opción ideal para grupos numerosos. «Nos llaman grupos de hasta 15 o 20 personas para celebrar comuniones, cumpleaños o incluso bodas», comenta González con orgullo. Para Gómez, el éxito va más allá de la comida: «Lo más bonito es que los clientes se sienten como en casa, buscan a los camareros que los atienden siempre y luego los saludan por la calle».