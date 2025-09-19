¿Por qué se llama así Tafira?

Tafira siempre ha sabido encontrar su lugar. Bien poblada desde los repartimientos posteriores a la conquista de Gran Canaria, ya en el siglo XIX Madoz no dudaba en describirla como «una de las mejores vegas de la isla».

De enclave agrícola fértil, controlado durante siglos por grandes terratenientes, Tafira se convirtió en una de las zonas residenciales más distinguidas y en sede de instituciones emblemáticas como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Jardín Canario.

La importancia de Tafira se refleja también en la temprana aparición de su nombre en los documentos. Ya en 1485, muy pronto tras la conquista, figura entre los primeros topónimos registrados en Gran Canaria y, a diferencia de muchos otros, apenas presenta variaciones gráficas.

Postal de 1900 de la conocida Casa del Gallo, en Tafira. / Fedac

Un nombre estable

Solo en las Ordenanzas del Concejo de 1531 aparece la forma Tafura —probable error de transcripción— y en algunos documentos del siglo XVI de los Repartimientos figura como Tafyra. Al margen de esas excepciones, el topónimo se ha mantenido estable hasta hoy.

Tafira aparece en decenas de escrituras que delimitaban y repartían tierras, un reflejo del temprano poblamiento de la zona y de su posterior evolución. Ese poblamiento se estructuró en dos etapas bien diferenciadas: a finales del siglo XIX surgió el asentamiento que hoy conocemos como Tafira Alta, mientras que en la primera mitad del siglo XX lo hizo el de Tafira Baja.

Fotografía de Tafira Baja en los años 1920. / Fedac

Falsos parecidos

Antes de entrar en su significado, conviene despejar un error común. El parecido con Tarifa, en la provincia de Cádiz, lleva a que tanto visitantes como algunos isleños confundan ambos nombres, aunque solo sea a viva voz. Sin embargo, no guardan relación alguna. El topónimo Tarifa se suele vincular al caudillo bereber Ṭarīf ibn Mālik, cuyo desembarco en la zona en el año 710 habría dado nombre a la localidad.

Tampoco existe relación con el barrio de La Tarifa, en Ingenio, cuyo nombre se debe simplemente a su antiguo propietario: Juan de Tarifa.

¿Qué significa Tafira?

Con un origen tan temprano y bien documentado, cabría pensar que resulta sencillo aclarar el significado del topónimo Tafira. No es así. Su interpretación sigue siendo incierta, pero varias teorías tratan de explicarlo.

El filólogo Maximiano Trapero, que en su Diccionario de Toponimia de Canariasexplora el origen y la evolución de los llamados guanchismos —palabras de raíz aborigen, en este caso topónimos—, recoge que el de Tafira podría tener un origen bereber, como ocurre con muchos otros nombres canarios, debido a la estrecha relación entre ambas lenguas. Todo indica que el nombre de la localidad procede de la montaña homónima.

Trapero señala que la sílaba inicial ta- podría corresponder al morfema de femenino, y a partir de ahí diferentes investigadores han propuesto interpretaciones para el resto del término.

Árboles, escondites y paz

El francés Henri Laoust documentó tafifra como un tipo de árbol, y también tifirt, con el significado de «terraza rocosa» o «picacho». En la misma línea se recoge tafré, entendido como un «círculo de piedras para protegerse del viento», todos ellos términos con gran parecido fonético a Tafira.

En un plano más simbólico, Trapero recuerda paralelos como el tuareg tafra, «la paz», o el topónimo marroquí Tifira, vinculado a voces derivadas de la raíz FR con significados como «cueva», «caserío oculto» o «escondite». Esta última interpretación coincide con la aportación de una profesora de la Universidad de Argel, quien tradujo Tafira como «lugar donde esconderse», a partir del verbo ifer, «esconder». No es mal lugar para esconderse, cuerpo y alma.

Aunque resulta difícil determinar cuál de estas explicaciones se ajusta mejor al origen del nombre —si es que alguna lo hace plenamente—, todas dibujan un abanico de posibilidades que ilustran la riqueza de un topónimo tan singular y, al mismo tiempo, con tantos hermanos o primos.