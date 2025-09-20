El auténtico sabor de La India: así nació el Minimarket Godhwani Hindú en Las Palmas de Gran Canaria

La cocina india es considerada una de las más ricas y apreciadas del mundo. Su amplio uso de especias la ha convertido en una de las gastronomías favoritas a nivel internacional, aunque replicarla en casa no siempre es sencillo, ya que muchos de sus ingredientes son difíciles de encontrar en un supermercado convencional. Para resolver esa carencia nació el Minimarket Godhwani Hindú, un pequeño establecimiento en Las Palmas de Gran Canaria donde no solo se venden productos de la India, sino también de Marruecos, Líbano, China, Filipinas o Indonesia. Un verdadero mosaico gastronómico donde conviven sabores y culturas.

El origen de esta tienda está profundamente vinculado a la historia migratoria de la familia Godhwani. Los hermanos Haresh y Bhauwan Godhwani regentan hoy el minimarket, abierto en 1998, pero el camino comenzó décadas antes. Su tío fue el primero en llegar desde la ciudad india de Pune hasta Canarias en 1968, atraído por las ventajas de los puertos francos, que en aquella época llamaban a comerciantes de distintos rincones del mundo.

El inicio del negocio familiar

Con el tiempo, se unieron otros miembros de la familia: dos tíos y tres hermanos que se instalaron en la capital grancanaria para trabajar en el restaurante Club Indostánico, un negocio pionero que se convirtió en el punto de partida de una auténtica red empresarial. En el ya desaparecido Centro Comercial La Solera de España —donde hoy se encuentra un aparcamiento en la calle Albareda— llegaron a gestionar un restaurante y hasta siete bazares.

Los marineros del Puerto de La Luz eran clientes habituales de aquellos comercios, que vendían sobre todo tecnología y ropa. «Venían rusos, polacos, rumanos y búlgaros», recuerda Haresh. Además, abrieron otro restaurante en el Centro Comercial Yumbo, lo que consolidó a la familia como referente del comercio indio en Canarias.

De aquella etapa de esplendor hoy sobrevive el minimarket, que lleva 27 años abierto y que es el corazón del legado familiar. «Muchos se jubilaron o fallecieron, y otros se han ido a Tenerife», explica.

Variedad de productos

Desde sus inicios, la tienda se distinguió por su variedad. Aunque está especializada en productos indios, ofrece también ingredientes de la gastronomía libanesa, marroquí, turca, filipina e indonesia, entre otras. Sus estanterías están repletas de sorpresas como una gran pared dedicada únicamente a las especias —auténtica joya de la cocina india—, repisas de incienso para los rezos, dulces como el soan papdi para los más golosos y hasta doce variedades de lentejas. A esto se suman decenas de tés en todas sus formas: clásicos, especiados o incluso mezclados con leche.

El público que visita el Minimarket es tan variado como su oferta. Una gran parte es de origen indio, aunque son muchos los canarios se acercan a conocer la gastronomía del país. «Los mayores trabajaron con hindúes en los negocios de antaño y los jóvenes vienen porque han estudiado fuera y han probado esta comida», señala Haresh.

A lo largo de los años, el boca a boca ha sido su mejor publicidad. Gracias a él, el minimarket se ha consolidado como un pequeño tesoro para quienes buscan sabores auténticos. Al cruzar sus puertas, muchos clientes sienten que se trasladan directamente a la India, rodeados de aromas, especias y colores que despiertan la curiosidad y el apetito.