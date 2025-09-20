Estas son las calles cortadas por la Fiesta de la Bici en Las Palmas de Gran Canaria

Este domingo la Fiesta de la Bici vuelve a tomar la Avenida Marítima para las dos ruedas durante la Semana Europea de la Movilidad 2025. La concentración comenzará en la rotonda de Belén María a partir de las 10:00 de la mañana, de donde saldrá la comitiva una hora más tarde en un circuito que atravesará la Avenida Marítima y que terminará en la Fuente Luminosa. Para ello, la Concejalía de Movilidad y la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, a través de la Policía Local, han diseñado un dispositivo especial de tráfico.

Los cortes de tráfico se dividirán en tres sectores: Puerto, Avenida Marítima y Fuente Luminosa. En el primero de ellos, los cierres de las calles Doctor Antonio Jorge Aguiar, Doctor Juan Domingo Pérez (sentido descendente), Juan Rejón (entre la calle 22 de Mayo de 1986 y Doctor Juan Domínguez Pérez) y 22 de Mayo de 1986, así como el vial paralelo al estacionamiento y salida entre Atindana y la plaza Ingeniero Manuel Becerra (acceso a La Naval) se producirán entre las 08:00 y las 13:00 horas. El corte de la calle Juan Rejón, en el tramo entre Doctor Antonio Jorge Guerra Navarro y Benartemi, se realizará entre las 09:00 hasta las 12:00 horas.

La Avenida Marítima

En el sector Avenida Marítima los cortes se producirán entre la rotonda de Belén María y Muelle Las Palmas sólo en sentido sur, así como en todos sus accesos. Estos se iniciarán a las 09:00 horas y se prolongarán hasta las 15:00 horas.

Los cierres de calles en el sector de la Fuente Luminosa se realizarán también entre las 09:00 y las 15:00 horas en el circuito cerrado que se generará por la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, entre la Fuente Luminosa y Muelle Las Palmas, y las calles Venegas, Murga (entre Profesor Agustín Millares Carló y Venegas), Doctor Francisco Pérez Pérez, Colmenares (entre Alonso Alvarado y Venegas), Cebrián (entre Alonso Alvarado y Venegas) y la Plaza de La Feria, entre León y Castillo y Doctor Francisco Pérez Pérez.

Desalojo de vehículos

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria comenzará el desalojo de vehículos desde las 22:00 horas del sábado, 20 de septiembre, en las calles Doctor Antonio Jorge Aguiar, Plaza Fuero Real de Gran Canaria (entre la plaza de La Feria y la avenida Alcalde José Ramírez Betencourt), la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt (desde el número 10 al 1), la plaza de La Feria (entre León y Castillo y Doctor Francisco Pérez Pérez) y Venegas, en el vial de naciente entre Cebrián y Murga.

En la Fuente Luminosa, la Concejalía de Movilidad ha preparado un espacio para el disfrute de las personas asistentes con música en directo, así como de actividades lúdicas, sorteos, talleres infantiles y zona gastronómica. Asimismo, se contará con un circuito interno entre las calles Alcalde Ramírez Bethencourt, Venegas, Fuero Real y Muelle Las Palmas.

Dispositivo de Limpieza

La Concejalía de Limpieza, a través del Servicio Municipal de Limpieza, desplegará el domingo un dispositivo de limpieza, que comenzará a las 09:00 horas y finalizará a las 17:00 horas, para garantizar el correcto funcionamiento de la Fiesta de la Bici enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad 2025. Un total de nueve operarios y tres vehículos realizarán el recorrido, entre Belén María y la Fuente Luminosa, para recuperar la normalidad en todas las vías antes de su reapertura al tráfico a las tres de la tarde.