La fascinante historia del Hotel Madrid: un referente social y cultural de Las Palmas de Gran Canaria

La del Hotel Madrid es también la historia de Las Palmas de Gran Canaria. Un edificio emblemático que ha acompañado la vida social, cultural y turística de la ciudad desde 1890. Escritores, actores y políticos de muy diversa ideología han desfilado por su terraza. También por sus habitaciones.

«En sus inicios el inmueble solo tenía dos plantas, dos torres a los lados y una terraza cubierta en medio con una pérgola de madera, hasta que en 1928 lo reforma el arquitecto Rafael Massanet», rememora Juan José Laforet, cronista oficial de la ciudad. Tras la adaptación del arquitecto valenciano la terraza central desaparece y aumenta el número de habitaciones, tal y como se conoce en la actualidad. «Incluso, se rediseña el café que existía entonces y se convierte en un bar que ofrece comida al propio hotel», añade.

El Hotel Madrid, con su estructura original en 1900, ( a la derecha de la imagen). / Archivo familiar

Patrimonio cultural inmaterial

El cronista destaca que, más que por el valor material, su importancia radica en el valor como patrimonio cultural inmaterial, que junto con el Gabinete Literario -entonces Teatro Cairasco- convirtieron a la plaza en un «punto neurálgico para la génesis de las ideas, de las acciones culturales, sociales y políticas».

El divulgador cultural, Juan Carlos Saavedra, añade que el Hotel Madrid es uno de los pocos recuerdos que quedan de los cambios que experimentó la ciudad a finales del siglo XIX tras la desamortización de los conventos de Santa Clara y San Francisco. «La ciudad estaba creciendo y necesitaba de nuevos espacios. Es ahí cuando Las Palmas de Gran Canaria se inicia en el turismo», apunta. Durante esa etapa, «hubo una necesidad de crear hoteles y la zona elegida fue precisamente la Alameda de Colón. Justo al lado había otro hotel, el Cuatro Estaciones, que hoy es el CICCA».

Un centro turístico

La Alameda de Colón se volvió entonces en el centro turístico de la de la capital. Si el edificio se remodeló, también lo hizo su terraza. «Había primero sillas de paja con reposa brazos, y luego se colocaron unos de balancín con un pequeño techito para cubrirse del sol», destaca Laforet. Por la terraza pasaron a inicios del siglo XX desde Tomás Morales, a Alonso Quesada o Saulo Torón.

Detalle de la terraza interior del hotel, cubierta con una pérgola de madera en 1920, con dos huéspedes en ella. / Archivo familiar

En el Diario de Las Palmas se leía el 26 de julio de 1900: «Anoche se vio sumamente concurrido el Café Madrid, de cuyo establecimiento se hacen justificados elogios por el esmero del servicio y por la buena calidad de lo que se despacha».

El artículo refleja también el cambio que socialmente se empezaba a vivir en pro de la igualdad de las mujeres, quienes comenzaban a acceder a este tipo de establecimientos: «Ha tenido el Café Madrid el privilegio de implantar un hábito de importancia. Consiste en que todas las señoras concurren a él, desterrándose una costumbre impropia de pueblos cultos», acaba el texto.

Sin competencia

El hotel no llegó a tener competencia, incluso mientras coexistió con otros edificios alojativos como el Hotel Santa Catalina o el Hotel Metropole. «Se tuvo que enfrentar a ellos, y aunque hubo una época en la que pudo ser reemplazado por el gusto de los visitantes, no así su terraza, que siempre fue un polo de atracción para el encuentro social», subraya Saavedra.

Terraza del Hotel Madrid en la década de los 90. / Archivo familiar

Lugar de reunión cultural, sobre todo una vez acababan los espectáculos en el Teatro Pérez Galdós, los asistentes se dejaban ver en el Café Madrid para comentarlos hasta largas horas de la noche. Pero no solo eso, el histórico bar llegó a ejercer de improvisado gestor cultural.

Se anunciaban actividades de ocio en la prensa del momento: «Excursiones para los domingos. Almuerzo, conducción ida y vuelta, 10 pesetas cada persona», en los que se advertía que era «preciso» hacerse de los billetes en sus instalaciones.

Eladio Monroy y una cerveza

A su terraza acudía no solo la élite cultural de la capital grancanaria, personajes de ficción también lo hacían. Uno de ellos era Eladio Monroy, protagonista de la novela ‘Tres funerales para Eladio Monroy’, de Alexis Ravelo. «Siempre acababa allí tomándose una cerveza», comenta bromista el divulgador cultural, Juan Carlos Saavedra.

El mundo de la farándula no era ajeno tampoco. Actrices y actores que rodaban en la Isla en los años 50 se dejaban ver en sus mesas. El elenco de ‘Tirma’ o ‘Moby Dick’ frecuentaban el lugar. La actriz Silvana Pampanini, protagonista de Tirma -aunque no se quedó en él- solía asistir; al igual que Gregory Peck, actor de Moby Dick.

La ciudad iba creciendo y el turismo se iba centrando en las zonas de playa. «Aun así, el Hotel Madrid consiguió mantenerse vivo en la zona, incluso cuando en los años 60 toda la actividad turística se trasladó a la playa de Las Canteras, por eso suelo decir que es parte del recuerdo de la vida turística hotelera de la ciudad», subraya Saavedra.

Los propietarios del edificio -tanto del hotel como del café- desde el año 1963 son los hermanos Paco, Vladimir y Merci Yanes Carballo, quienes recuerdan con nostalgia las anécdotas vividas en él. Uno de ellos, Paco, hace bandera de que el Hotel Madrid haya sido siempre «el templo de la tolerancia». Un sobrenombre otorgado porque en él «podía entrar cualquier persona», destaca.

«Podía tener en la barra a dos clientes que pensaban totalmente opuesto y, aun así, podían tomarse una copa juntos. Nada que ver con la crispación de ahora». Política, pero también arte. Desde festivales de cine a carnavales. «Esto era todos los días un espectáculo de gente», recuerda. «Tenía tal vida que las crónicas decían: ‘Nuevo año triunfal’ y ese año era 1938. ¡En plena Guerra Civil!», apostilla sorprendido.

La habitación 3 de Franco

El icónico hotel, fue conocido también porque, precisamente, en una de sus habitaciones se hospedó el dictador Francisco Franco la noche del 17 de julio de 1936, previo al golpe de estado contra la II República.

Con el pretexto de asistir al funeral del general Amado Balmes, el caudillo llegó desde Tenerife a Gran Canaria. Ese día se quedó en la habitación número 3, donde pasó su última noche antes de partir a Marruecos para encabezar el levantamiento militar.

Habitación donde se hospedó Francisco Franco la noche del 17 de julio de 1936. / JOSE CARLOS GUERRA

«Cuentan que se fue muy temprano a la comandancia para enviar unos telegramas antes de decidir por qué camino tirar para llegar hasta Gando. Se sospechaba que le estaban esperando en la carretera de San Cristóbal para hacerle una emboscada, y que cogió un barco en el antiguo Muelle de Las Palmas que le llevó hasta la base donde le estaba esperando el Dragon Rapide», recuerda Yanes.

Esa habitación sigue conservando el mobiliario de la época y sigue siendo usada aún hoy por aquellos que se hospedan. «Algunos preguntan por ella para pasar la noche, otros para que específicamente no se la den, hay de todo». Un dormitorio que aún conserva la cama, el espejo y la cómoda igual que aquel 17 de julio de 1936.

Paco Yanes se considera a asimismo un provocador. «La fotografía del dictador estuvo colgada mucho tiempo junto a la de otros personajes. Había quien al verla, se levantaba y se iba; otros, que incluso la quitaron sin darnos cuenta y nos dejaron una nota pidiendo un rescate», recuerda entre risas. Algo por lo que llegó a recibir comentarios de «facha» o «fascista».

Lo cierto es que durante mucho tiempo, -continúa- «junto a la de Franco estuvo también la de Negrín, presidente de la II República». Como él mismo dice, «me gusta ser un provocador» y que «aquí todos tengan cabida».

Repasa fotos y documentos. Vuelve a rememorar la época de esplendor de la que se hacían eco las crónicas. «El ambiente de euforia era tal, que no había tiempo para celebrar una alegría porque enseguida venía otra». Y vienen más nombres de artistas: Federico Sarmiento, Néstor Álamo, Aquilino Saavedra u Orlando Hernández.

Los hermanos Paco y Vladimir Yánes, junto a su madre Ana María del Carmen Carballo, en el interior del Café Madrid. / Archivo familiar

Los hermanos recuerdan los años frente a la mítica barra de madera antigua. «Eran los 90 y vendíamos hasta los tiques de la guagua turística, hacíamos menús de comida. Mi hermano Vladimir cogía la pizarra y cuando pasaban los turistas le daba la vuelta para que viesen lo que teníamos, escrito en inglés».

Y vuelven los nombres de estrellas del cine: Isabelle Huppert, Demi Moore y su café con leche y calabacinos con mojo, Shirley MacLaine y su peluca. Hasta Brad Pitt, aunque de este último asegura que nunca se llegó a hospedar.

El templo de la tolerancia aguarda perenne. Mientras el hotel sigue su ritmo habitual, muchos son los clientes que anhelan volver a ver resurgir la mítica terraza de Cairasco.