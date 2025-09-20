La huella de Salomé en Arena

Caminaba sin prisa por la calle Arena cuando, al llegar al número 14 –donde se alza una casa que hace esquina con la calle Cano–, mis ojos quedaron atrapados por un detalle inesperado: en el dintel de piedra de la puerta principal brillaban unas letras grabadas, firmes y serenas, como si la piedra custodiara un mensaje olvidado.

Allí se distinguen claramente tres siglas: a la izquierda, IHS; en el centro, MA; y a la derecha, IRH. La sobriedad del grabado contrasta con la discreción de la fachada, invitando a preguntarse por el origen y el sentido de esas letras que, aunque enigmáticas, parecen haber sido colocadas con un propósito preciso.

Mientras observaba el dintel, noté que un anciano, apoyado en su bastón, me observaba desde una terraza cercana.

-Disculpe –le pregunté– estaba mirando esta casa. Justo aquí, en el dintel de piedra, hay unas letras grabadas. ¿Sabe usted qué significan?

-Ah, hijo –exclamó el anciano con voz pausada, sonriendo con nostalgia– esas letras llevan ahí mucho antes de que tú y yo naciéramos. Y sí, sé muy bien lo que significan. Te lo puedo contar porque no solo las estudié, sino que viví bajo su sombra.

-A la izquierda –añadió con tono solemne– IHS significa Iesus Hominum Salvator, que en latín quiere decir «Jesús, Salvador de los hombres». En el centro está MA, que alude a María, la Virgen, madre e intercesora. Y a la derecha, IRH: Iesus Redemptor Hominis, o sea, «Jesús, Redentor del hombre».

-¡Entonces no son simples adornos!

-No, no lo son. Constituyen un auténtico tríptico devocional grabado en piedra. De izquierda a derecha, Jesús como Salvador, María como mediadora y reina, y Jesús nuevamente como Redentor. Ese mensaje servía para proteger la casa y a sus habitantes, además de proclamar la fe de sus pobladores.

-Es como si hubieran querido dejar grabada su devoción para siempre…

-Exacto. Piensa que esas inscripciones no se ponían por capricho. Muchas veces estaban vinculadas a cofradías religiosas, a familias nobles devotas o incluso a instituciones eclesiásticas. Y hay un detalle curioso: el «MA» aparece dentro de un círculo, como símbolo de la pureza y perfección de la Virgen, recordando su papel de Reina del Cielo.

-Entonces… ¿aquí hubo un convento?

-Eso mismo pensé yo de niño, pero no. Y ahí está lo más interesante. La casa, en realidad, es de finales del siglo XIX. En un principio solo tenía una planta, pero con el tiempo se le fueron añadiendo otras. Fue en 1925 cuando el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre le dio la forma actual. Pero nunca fue un convento.

-¿Entonces qué había aquí?

-Una escuela. Pero no una escuela cualquiera, sino una de las más prestigiosas de Triana.

-¿Una escuela?

-Sí. Una escuela que funcionaba en la segunda planta, justo donde ahora hay un apartamento. Allí nos matriculábamos los niños del barrio para aprender desde los cinco hasta los diez años. A esa edad, teníamos que enfrentarnos al examen de ingreso al bachillerato.

-¿Y era fácil matricularse en esta escuela?

-Ni de lejos. Había una larga lista de espera. Muchos padres suplicaban una plaza y no siempre la conseguían.

-¿Por qué?

-Pues porque la enseñanza era tan buena que los catedráticos y profesores de instituto reconocían enseguida a los alumnos que veníamos de aquí, por nuestras notas y porque casi nunca cometíamos faltas de ortografía.

-¡Vaya! ¿Y quiénes eran los profesores?

-No hubo profesores, sino una sola maestra, doña Salomé –dijo con una mezcla de respeto y temor–. Una mujer que marcó a generaciones enteras. Te confieso algo: todos los que estudiamos con ella la recordamos con un escalofrío en la espalda.

-¿Tan dura era?

-Mucho más de lo que puedes imaginar. Nació en 1875 y empezó a enseñar con apenas diecisiete años. Carecía de título oficial, y jamás mostró el menor interés en conseguirlo. Ella decía que para enseñar bastaba la vocación. Y vaya si tenía vocación: dedicó sesenta y seis años a la enseñanza, sin interrupción.

-¡Sesenta y seis años!

-Así mismo. Y todo lo hacía desde dos habitaciones comunicadas de esta casa, donde colocaba una mesa cerca de la puerta. Allí se sentaba, siempre vigilante. Tenía una voz seca y vibrante y, a su lado, descansaba la palmeta de madera, lista para imponer disciplina.

-Eso suena aterrador…

-Lo era –dijo con una sonrisa amarga–. Tenía un viejo lema que aplicaba sin contemplaciones: «La letra con sangre entra». Por la mañana dictado: cada falta de ortografía, cien repeticiones. Por la tarde divisiones: había que terminarlas costara lo que costara. Si no, te quedabas castigado.

-¿Y qué tipo de castigos ponía?

-De todo. Arrodillarse en el balcón con orejas de burro, recibir un reglazo en la punta de los dedos, soportar su mirada inquisitiva que atravesaba como un cuchillo… Aunque también premiaba: si recitabas bien la tabla de multiplicar, podías recibir una almendra como recompensa.

-¡Eso hoy sería impensable!

-Lo sé. Hoy muchos lo considerarían maltrato. Y realmente lo era. El miedo era tan intenso que algunos niños vomitaban en la entrada del colegio antes de entrar. Yo mismo lo vi más de una vez. Incluso hubo quien, en un acto desesperado, intentó empujarla por la ventana.

-¡No me lo puedo creer!

-Pues créalo. Y sin embargo, cuando crecimos, todos reconocimos que gracias a esa dureza aprendimos lo que hoy sabemos. No hay uno solo de sus exalumnos que cometa faltas de ortografía. La disciplina se nos quedó grabada a fuego.

-¿Y tuvo alumnos importantes?

-Muchísimos. Entre ellos, nada menos que Juan Negrín, quien llegó a ser presidente del Gobierno durante la Segunda República. También el abogado y político Matías Vega Guerra, presidente del Cabildo, gobernador civil de Barcelona y embajador en Venezuela, entre otros muchos que ocuparon cargos relevantes en la ciudad y la isla.

-Entonces, desde estas dos habitaciones salió parte de la historia de Canarias.

-Exacto. Desde aquí, hijo. Desde un lugar modesto, pero gobernado con mano de hierro por una mujer incansable.

-¿Y qué pasó con la escuela?

-El tiempo no perdona –dijo con voz cargada de melancolía–. Aunque los años encorvaron el cuerpo de doña Salomé, ella continuó enseñando, como si nada hubiera cambiado. Pero el 21 de noviembre de 1958, a los 83 años, cerró los ojos para siempre. Y ese mismo día, con ella, se cerraron también las puertas de la escuela. Ninguno de los dos volvió a abrirse jamás.

-Esas letras, entonces, no son solo símbolos religiosos… también son testigos de todo lo que pasó aquí.

-Así es. Esa fachada guarda fe, disciplina, lágrimas y futuro. Y aunque los niños ya no entran corriendo con sus cartillas bajo el brazo, cada vez que alguien como tú se detiene y pregunta, la memoria de doña Salomé vuelve a vivir.

-Gracias por contármelo. Ahora, cuando pase por aquí, no veré una simple casa, sino una historia que merece ser recordada.

-Y eso, joven, es lo que mantiene viva a una ciudad.

En aquel momento el anciano se levantó y tras despedirse se perdió lentamente por las calles de Triana, arrastrando consigo la memoria de otra época, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. Permanecí frente a la vieja fachada, observando las siglas talladas en el dintel.

Allí estaban, desafiando al olvido, como testimonio de una época en la que la fe, la disciplina y el aprendizaje se grababan con la misma firmeza en la piedra y en el corazón de quienes pasaron por aquella escuela.