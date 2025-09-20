El Mediterráneo mira hacia La Luz: el Puerto de Las Palmas se prepara para acoger la Seatrade Med

El Puerto de Las Palmas y la isla de Gran Canaria están en el punto de mira del Mediterráneo desde que hace unos días se decidiera que esta fuera la sede de la próxima edición de la Seatrade Med, la principal feria de cruceros de esta zona del planeta, el 23 y 24 de septiembre de 2026. Será, sin duda, la presentación de largo de la nueva terminal para el turismo marítimo que se ultima en el Muelle Santa Catalina y que será la mayor de Europa.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, asegura que «para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y para la isla del Gran Canaria, incluso para Lanzarote y Fuerteventura, va a suponer algo positivo porque va a ser la presentación en sociedad de la terminal que construye Global Ports ante todas las líneas de crucero que acuden a estas ferias».

Durante el transcurso de esta cita comercial, «van a poder conocerla y ver sus características, y en función de eso es como ellos venden después sus trayectos y venden sus cruceros».

Cerca de 3.000 profesionales

Calzada destaca la proyección de esta feria a la que acuden entre 2.000 y 3.000 profesionales que «no solo hacen gastos de hotel, comida y las compras que quieran hacer durante su estancia, sino que, además, son operadores turísticos que van a conocer mejor el destino y que, por lo tanto, lo van a poder vender muchísimo mejor».

Esto ayudará a seguir posicionando al Puerto de Las Palmas como un lugar clave para las rutas de crucero, especialmente durante el invierno.

Asimismo, las empresas locales se beneficiarán igual que ocurrió «el año pasado Málaga, donde a lo largo de toda la ciudad esas personas que habían ido a la feria estaban curioseando y comprando», apunta la presidenta de la Autoridad Portuaria. «Al final, nosotros vendemos un destino de cruceros que es toda la Isla, las excursiones y los lugares más y menos turísticos».

Todos a una

Beatriz Calzada destaca el apoyo «sin titubeo» del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas del Gran Canaria para que el Puerto de Las Palmas sea la sede del evento, lo que a su juicio es garantía de que sea un éxito.

Imagen de archivo del Muelle Santa Catalina con varios cruceros atracados, visto desde el centro comercial El Muelle. / Juan Carlos Castro

También apunta a que es «una oportunidad para que todos los municipios puedan exponer cuáles son sus atractivos para conseguir que al crucerista le apetezca irse a cualquier punto de la isla».

La mayor de Europa

La sede de la Seatrade Med de 2026 será la nueva terminal de cruceros del Muelle Santa Catalina que está terminando de construir la empresa Global Ports y que, según su directora general, Susana Gutiérrez, estará operativa con el inicio de la temporada alta del turismo marítimo en el Puerto de Las Palmas, que comienza en octubre, aunque los trabajos en la urbanización de la parcela continuarán hasta finales de año.

Sin embargo, la inauguración oficial se celebrará en el primer trimestre del año, cuando el ritmo de llegada de barcos sea algo menor que en los tres últimos meses del año, que es cuando se concentra el mayor número de buques en La Luz.

Por otro lado, la designación de La Luz para albergar esta feria será un impulso para conseguir uno de los retos asumidos por la empresa: duplicar el número de cruceristas que llegan a la Isla en diez años. «Es un escaparate abierto al mercado internacional y la mejor manera de hacer ver el potencial que tiene el Puerto de Las Palmas y la isla para atraer líneas de cruceros que todavía a lo mejor no están recalando aún aquí».

Bondades del destino

Gutiérrez asevera que durante los días que los profesionales del sector estén en Gran Canaria podrán conocer de primera mano «las bondades del destino, sus posibilidades, las buenas conexiones aéreas, la gastronomía y la cultura, entre otras».

La directora general de Global Ports apostilla que «hay líneas de cruceros que tradicionalmente llevan trayendo barcos desde hace décadas y a veces el ejecutivo no ha conocido directamente el destino y por fin los vamos a tener aquí en primera línea». De ahí radica la importancia y la relevancia de que el sector profesional esté en la Isla durante los días que se celebra la Seatrade Med «y ser anfitriones de un evento de ese nivel y calado internacional».

Y es que esta feria es, «dentro del sector, la más importante que se puede celebrar en el Mediterráneo, que es el área geográfica en el que se ha encajado a Canarias en el sector de los viajes de cruceros».

Diversificación

Uno de los objetivos principales de Global Ports, apunta Susana Gutiérrez, «es ampliar la nacionalidad de los pasajeros de cruceros que llegan a la isla» para llegar al norte de Europa e, incluso, al público de América.

En este momento, el mercado «es mayoritariamente alemán y británico, aunque ya se empieza a evidenciar una mayor variedad de pasajeros europeos, algo que es muy positivo porque trae otro tipo de público internacional a la Isla».

En ese sentido, la directora general de la compañía que gestiona las terminales de crucero de la provincia de Las Palmas avanza que está existiendo mucha receptividad por parte de las líneas de cruceros, lo que hace pensar que este objetivo es alcanzable.

Todo el año

Por otro lado, Global Ports trabaja para desestacionalizar la actividad y que los cruceros no lleguen «solamente en invierno, sino en otras épocas del año».

De hecho, en este año, después de la finalización de la temporada alta, que concluye en abril, la llegada de cruceros no ha parado, aunque sí ha bajado considerablemente su frecuencia.

Poder desestacionalizar este sector permitirá, por otro lado, «un crecimiento sostenible y sostenido con la propia ciudad», apostilla Susana Gutiérrez, que añade que «segregar el número de pasajeros y de barcos a lo largo de todo el año contribuye más a la economía local».

Así, el objetivo es que los meses que hasta ahora se consideran de temporada baja -entre mayo y septiembre- se conviertan en temporada media.