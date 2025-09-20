La nueva unidad de la Policía Local, en obras en Tamaraceite

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, visitaron ayer el inicio de las obras de la futura sede de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en Tamaraceite.

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento con una inversión de 447.119 euros a través del Plan de Cooperación del Cabildo, permitirá dotar a esta unidad de policía de cercanía de una nueva infraestructura de 500 metros cuadrados, moderna y plenamente adaptada a sus necesidades operativas. Además, acercará la Policía Local a los vecinos del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

La nueva sede, que estará junto a las dependencias de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL), contará con 102 metros cuadrados destinados a la atención al público, así como siete despachos, sala de reuniones, zona de control, armero y vestuarios diferenciados para mujeres y hombres.

En el acto también han estado presentes el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, y el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, así como la comisaria principal de la Policía Local, Carmen Delia Martín Mederos.