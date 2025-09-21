Arte sobre ruedas y espíritu sostenible en la Fiesta de la Bici de Las Palmas de Gran Canaria

La Fiesta de la Bici ha tomado las calles de Las Palmas de Gran Canaria para concienciar sobre este modelo de transporte sostenible. Los participantes se reunieron en la plaza de Belén María, desde donde partieron hacia la Fuente Luminosa recorriendo la Avenida Marítima. El evento, organizado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, reúne a amantes de la movilidad a dos ruedas, que no se perdieron la ocasión a pesar de las altas temperaturas.

Un asiduo de esta celebración es Aníbal García, que se dedica a restaurar bicicletas antiguas para transformarlas en obras de arte. Es más, en Teror se puede visitar su Galería de Arte sobre Ruedas, donde cuenta con varios de sus modelos. En esta ocasión tuneó la bicicleta como el personaje Mate de la película Cars. "Está hecho a partir de un coche de más de cien años de antigüedad", cuenta.

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, destacó que Las Palmas de Gran Canaria cada vez es una ciudad "mucho más sostenible", no solamente por los 60 kilómetros de carriles bici en la Ciudad Baja, sino también porque "ya es una realidad la adjudicación de las licitaciones para la conexión con la Ciudad Alta".

'Día sin coches' y talleres este lunes

En la Fuente Luminosa, la Concejalía de Movilidad ha preparado un espacio para el disfrute de las personas asistentes con música en directo, así como de actividades lúdicas, sorteos, talleres infantiles y zona gastronómica. Asimismo, se contará con un circuito interno entre las calles Alcalde Ramírez Bethencourt, Venegas, Fuero Real y Muelle Las Palmas.

La Semana Europea de la Moviliad termina mañana lunes con más actividades centradas en la accesibilidad. El lunes día 22 se celebrará el ‘Día sin Coches’, en el entorno de El Obelisco, donde se cerrará al tráfico la calle Tomás Morales, entre Dr. Waksman y Galo Ponte. Allí, en horario de mañana, el alumnado de los CEIP Aguadulce, Nanda Cambres y Giner de los Ríos participarán en talleres infantiles que fomentan la movilidad sostenible. Por la tarde, a partir de las 16:30, el mismo espacio acogerá una muestra de los talleres que tienen lugar en el Centro Cívico Suárez Naranjo, así como la exposición de obras del Taller y Ruta Pictórica de Guaguas Municipales y diversas actividades a bordo de la Sítycleta Sin Límites.

