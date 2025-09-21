Un domingo con cortes de calles, Fiesta la Bici y una grúa en Las Palmas de Gran Canaria

Para circular este domingo por Las Palmas de Gran Canaria hay que armarse de mucha paciencia. La presencia de una grúa al comienzo de la calle Triana, a la altura del parque de San Telmo, con motivo de la instalación de un equipo de aire acondicionado en un piso que acaba de ser reformado en el primer edificio de la calle peatonal, obligó a cortar el tráfico en la zona a primera hora.

Sin embargo, no es el único inconveniente con el que se encontrarán los vecinos de la capital este 21 de septiembre, el último día del verano de 2025. A la grúa se suman los cortes de calles por la celebración de la Fiesta de la Bici y la generación de atascos en algunas de las que han quedado abiertas al tráfico, como León y Castillo.

Este domingo la Fiesta de la Bici vuelve a tomar la Avenida Marítima para las dos ruedas durante la Semana Europea de la Movilidad 2025. La concentración comenzó en la rotonda de Belén María a partir de las 10:00 de la mañana, de donde salió la comitiva una hora más tarde en un circuito por la Avenida Marítima y que terminará en la Fuente Luminosa. Para ello, la Concejalía de Movilidad y la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, a través de la Policía Local, han diseñado un dispositivo especial de tráfico.

Los cortes de tráfico se dividirán en tres sectores: Puerto, Avenida Marítima y Fuente Luminosa. En el primero de ellos, los cierres de las calles Doctor Antonio Jorge Aguiar, Doctor Juan Domingo Pérez (sentido descendente), Juan Rejón (entre la calle 22 de Mayo de 1986 y Doctor Juan Domínguez Pérez) y 22 de Mayo de 1986, así como el vial paralelo al estacionamiento y salida entre Atindana y la plaza Ingeniero Manuel Becerra (acceso a La Naval) se producirán entre las 08:00 y las 13:00 horas. El corte de la calle Juan Rejón, en el tramo entre Doctor Antonio Jorge Guerra Navarro y Benartemi, se realizará entre las 09:00 hasta las 12:00 horas.

La Avenida Marítima

En el sector Avenida Marítima los cortes se producirán entre la rotonda de Belén María y Muelle Las Palmas sólo en sentido sur, así como en todos sus accesos. Estos se iniciarán a las 09:00 horas y se prolongarán hasta las 15:00 horas.

Los cierres de calles en el sector de la Fuente Luminosa se realizarán también entre las 09:00 y las 15:00 horas en el circuito cerrado que se generará por la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, entre la Fuente Luminosa y Muelle Las Palmas, y las calles Venegas, Murga (entre Profesor Agustín Millares Carló y Venegas), Doctor Francisco Pérez Pérez, Colmenares (entre Alonso Alvarado y Venegas), Cebrián (entre Alonso Alvarado y Venegas) y la Plaza de La Feria, entre León y Castillo y Doctor Francisco Pérez Pérez.