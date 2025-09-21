Más pelos, más calle y más crítica: esto es lo que necesita el Carnaval de Las Palmas según sus vecinos

No es fácil llegar a un acuerdo. Hay quienes prefieren las cosas "a su debido tiempo", como María Pérez. Y los hay quienes ya piden color. "Sí, sí, sí", responde Margarita Arbelo cuando se le pregunta si tiene ganas de que empiece el jolgorio.

Lo cierto es que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, cuya temática para este 2026 es "Las Vegas", ya tiene cartel. Su diseñador es Néstor Santana, pero la protagonista es una sardina que tiene fichas de póker por escamas. Este diseño finalista, junto con las 21 propuestas que se presentaron al concurso, se pueden visitar en la rambla de la Avenida Mesa y López, en la exposición que muestra todos los carteles que ha tenido el carnaval de la ciudad a lo largo de sus 50 años de historia.

Esta es una fiesta que se odia o se ama. Con el cartel ganador ocurre algo similar. Yolanda Segovia coincide con el veredicto final. "Lo veo como más colorido. No sé, diferente. Muy bonito". Un banco más allá, María Pérez añade que con que tenga color, a ella le basta.

Otros prefieren el cartel que muestra a Marilyn Monroe y a Elvis Presley bajo un letrero que da la bienvenida al Carnaval 2026 al más puro estilo "Las Vegas". Sandai Rosabal prefiere esta propuesta porque su maximalismo le llama más la "atención". Nicole Rodriguez cree que cuantos menos elementos haya, "es más fácil para uno fijarse". Ella viene de Colombia, donde a esta celebración no se le da tanta relevancia, asegura. Por ello, aunque su amigo Javier Hernández le insista en que solo es "bullicio", este año ella quiere vivir la experiencia al máximo. A Margarita no le molesta la algarabía que invade las calles. Para ella el carnaval implica algo más: "Ser libre, sin prejuicios y disfrutar sin que nadie tenga que decir nada".

José Armas también se detiene a contemplar la exposición. "El carnaval lo tiene que protagonizar la gente que se disfraza, con su toque de originalidad, de simpatía y de transgresión". Por este motivo, el miembro de la murga "Los Sombreritos", critica que el carnaval ha pasado a ser un espectáculo más de escenarios que de la calle. Frente a José se encuentra el cartel del diseñador Acaymo José Calderín, en el que se reproduce la imagen de Marilyn Monroe refrescándose con el aire que sale de los conductos de ventilación del metro. Es una imagen ya vista por todos. Sin embargo, esta vez la ilustración no pasa desapercibida ante los ojos de José, pues la actriz conocida como la "rubia explosiva", tiene las piernas peludas. "Esos pelos en las pierna es lo que le da el toque al cartel. Simboliza lo que es el carnaval, la transgresión pura y dura".

Cartel Semifinalista del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / LP/DLP

Sí están de acuerdo en que la Gala Drag Queen es el "culmen" de esta celebración. "Es lo que lo hace diferente al resto", sentencia Javier. "Porque es más animada, más divertida", se suma Yolanda. Dani Ruiz es andaluza. Del Carnaval de Las Palmas solo conoce esta gala. Desde que era pequeña es fan, pero en los últimos años ha notado que le "falta algo". Su compañera Andrea Alfonso, sí es originaria de Gran Canaria. Cree que últimamente los drags buscan "impresionar más, pero de forma más general". Ambas coinciden en que el drag es un "arte que no es un show normal por entretener, sino que siempre tiene un trasfondo de crítica". Pedro Peñate es transparente: "Menos lucir trajito y más ser crítico".

En esta línea, Margarita ya está pensando en ideas de disfraces para "mantener el listón muy alto". José también se va a disfrazar, aunque prefiere esperarse al último momento, cuando ya entonces echará "mano del fondo de armario".