El 010 municipal mejora la atención para personas con discapacidad auditiva

Las Palmas de Gran Canaria inaugura un nuevo canal de atención para personas con discapacidad auditiva, ofreciendo información y acompañamiento en trámites municipales mediante videollamadas en lenguaje de signos

Cartel que anuncia la mejora de la accesibilidad al 010 para personas con dispacacidad auditiva.

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha un nuevo canal de atención dirigido a personas con discapacidad auditiva, que permite recibir información municipal y acompañamiento para trámites administrativos mediante videollamadas en lenguaje de signos. Este nuevo servicio de atención a personas con discapacidad auditiva, disponible desde este lunes, se puede solicitar a través del correo electrónico videoaudio010@laspalmasgc.es, donde se concertarán día y hora, y se enviará el enlace para realizar la llamada.

Qué permite esta iniciativa

En la videollamada se podrá ofrecer información relativa a trámites administrativos municipales, documentación y plazos; asistencia para el uso de la sede electrónica; activar el servicio de recogida de trastos a domicilio; emisión de cartas de pago; solicitar cita previa presencial en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía; atención al contribuyente; servicios sociales, entre otros.

La atención será individual, mediante una persona experta en lenguaje de signos, garantizando una comunicación directa entre quien solicite el servicio y el Ayuntamiento.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha destacado que “con esta medida damos un salto cualitativo en la accesibilidad del 010, asegurando que las personas con discapacidad auditiva tengan un canal directo y adaptado para comunicarse con el Ayuntamiento”. Además, ha subrayado que “la incorporación de la video-interpretación en el servicio 010 se alinea con el actual contrato adjudicado durante este mandato por más de 1,9 millones de euros, que incluye mejoras como asistencia técnica para tramitación telemática, interpretación instantánea para personas con discapacidad auditiva y nuevos canales de difusión como WhatsApp o Telegram, que funcionarán en próximas fechas”.

