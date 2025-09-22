100 minutos, carne infinita y parrilla en la mesa: así es el primer buffet coreano de Las Palmas de Gran Canaria

Huele a carbón, a salsa dulce y a un ritual que lo cambia todo. En la calle Tomás Miller de Las Palmas de Gran Canaria, la barbacoa coreana ha prendido fuego a la tradición.

Lo que hasta ahora era una experiencia reservada a restaurantes asiáticos a la carta, se ha transformado en el primer buffet libre de K-BBQ de Canarias, un espacio donde tú eliges, cocinas y saboreas al ritmo del humo que baila sobre la parrilla.

El local se llama Koryo Korean BBQ Buffet, y según los creadores de contenido gastronómico @descubreconc, es una explosión de sabor que no deja a nadie indiferente.

“Tiene muchos tipos de carne para cocinártelas a tu gusto, y mientras esperas a que se haga, puedes disfrutar de sus entrantes”, explican en su vídeo , donde exploran cada rincón del menú.

Una mesa que es también una parrilla

Nada más sentarte, tu mesa se convierte en un campo de juego gastronómico. En el centro: una parrilla integrada que te permite asar tus cortes favoritos en tiempo real. Y alrededor, una extensa carta de carnes premium, vegetales, mariscos y entrantes coreanos.

Entre los favoritos del público:

Aguja de ternera con piña

Entrecot de ternera Angus

Secreto ibérico y panceta de cerdo picante

Muslos de pollo marinados “Dak Maeun”

¿Vegetariano? ¿Vegano? ¿Sin gluten? No hay problema. Aquí también hay opciones para ti, como calabacín, pimiento verde, rodajas de batata, champiñones rellenos de tobiko y queso, y un combinado de setas eryngii que huele a gloria cuando toca la brasa.

“A nosotros nos encantan los champiñones rellenos de queso. Y también tienen mariscos”, añaden Carmen y Pablo mientras muestran las gambas.

Entrantes para calmar el ansia

Mientras el fuego hace su trabajo, puedes abrir el apetito con una selección de platos calientes y fríos que se renuevan a diario. Desde el clásico kimchi picante, a los suaves wanton fritos caseros, pasando por sopas coreanas con tofu, wakame fresco, tteokbokki con queso o un delicado udón de gambas.

“Pedimos el udón, el wanton y las algas wakame que no pueden faltar. Todo está muy bien hecho y con sabor casero”, cuentan.

También puedes armar tu propio bibimbap, uno de los platos más famosos de Corea, a base de arroz, vegetales, huevo y carne. O decantarse por los kombos temáticos, que combinan carnes, mariscos y verduras para los más indecisos.

Cabe destacar también el favorito de Instagram: el corn dog coreano con queso infinito y rebozado crujiente. “Crujientes por fuera, irresistibles por dentro. Es otro nivel”, resumen.

Precio cerrado, placer abierto

En Koryo tienes una hora y cuarenta minutos para comer todo lo que quieras, con precios que se ajustan al horario. La bebida no está incluida.

18,85 euros de lunes a viernes al mediodía

al mediodía 21,95 euros para cenas y fines de semana

11,95 euros para niños

Más que una comida, Koryo ofrece una experiencia inmersiva. El espacio está decorado con luces tenues y neones que recuerdan a los cafés de Seúl. Aquí, la cultura pop coreana se saborea.

La barbacoa coreana ya no es cosa de documentales o series. Ahora vive en Canarias. Puedes reservar en el 684 758 221. Abren de lunes a domingo de 13:00 a 17 horas y de 20:00 a 24:00 horas.