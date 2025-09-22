Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

100 minutos, carne infinita y parrilla en la mesa: así es el primer buffet coreano de Las Palmas de Gran Canaria

Los creadores de contenido gastronómico Carmen y Pablo desvelan cómo en la capital se cocina una experiencia inédita sin límite de porciones

Primer buffet coreano

Primer buffet coreano / Luca

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Huele a carbón, a salsa dulce y a un ritual que lo cambia todo. En la calle Tomás Miller de Las Palmas de Gran Canaria, la barbacoa coreana ha prendido fuego a la tradición.

Lo que hasta ahora era una experiencia reservada a restaurantes asiáticos a la carta, se ha transformado en el primer buffet libre de K-BBQ de Canarias, un espacio donde tú eliges, cocinas y saboreas al ritmo del humo que baila sobre la parrilla.

El local se llama Koryo Korean BBQ Buffet, y según los creadores de contenido gastronómico @descubreconc, es una explosión de sabor que no deja a nadie indiferente.

“Tiene muchos tipos de carne para cocinártelas a tu gusto, y mientras esperas a que se haga, puedes disfrutar de sus entrantes”, explican en su vídeo , donde exploran cada rincón del menú.

Una mesa que es también una parrilla

Nada más sentarte, tu mesa se convierte en un campo de juego gastronómico. En el centro: una parrilla integrada que te permite asar tus cortes favoritos en tiempo real. Y alrededor, una extensa carta de carnes premium, vegetales, mariscos y entrantes coreanos.

Entre los favoritos del público:

  • Aguja de ternera con piña
  • Entrecot de ternera Angus
  • Secreto ibérico y panceta de cerdo picante
  • Muslos de pollo marinados “Dak Maeun”

¿Vegetariano? ¿Vegano? ¿Sin gluten? No hay problema. Aquí también hay opciones para ti, como calabacín, pimiento verde, rodajas de batata, champiñones rellenos de tobiko y queso, y un combinado de setas eryngii que huele a gloria cuando toca la brasa.

“A nosotros nos encantan los champiñones rellenos de queso. Y también tienen mariscos”, añaden Carmen y Pablo mientras muestran las gambas.

Entrantes para calmar el ansia

Mientras el fuego hace su trabajo, puedes abrir el apetito con una selección de platos calientes y fríos que se renuevan a diario. Desde el clásico kimchi picante, a los suaves wanton fritos caseros, pasando por sopas coreanas con tofu, wakame fresco, tteokbokki con queso o un delicado udón de gambas.

“Pedimos el udón, el wanton y las algas wakame que no pueden faltar. Todo está muy bien hecho y con sabor casero”, cuentan.

También puedes armar tu propio bibimbap, uno de los platos más famosos de Corea, a base de arroz, vegetales, huevo y carne. O decantarse por los kombos temáticos, que combinan carnes, mariscos y verduras para los más indecisos.

Cabe destacar también el favorito de Instagram: el corn dog coreano con queso infinito y rebozado crujiente. “Crujientes por fuera, irresistibles por dentro. Es otro nivel”, resumen.

Precio cerrado, placer abierto

En Koryo tienes una hora y cuarenta minutos para comer todo lo que quieras, con precios que se ajustan al horario. La bebida no está incluida.

  • 18,85 euros de lunes a viernes al mediodía
  • 21,95 euros para cenas y fines de semana
  • 11,95 euros para niños

Más que una comida, Koryo ofrece una experiencia inmersiva. El espacio está decorado con luces tenues y neones que recuerdan a los cafés de Seúl. Aquí, la cultura pop coreana se saborea.

La barbacoa coreana ya no es cosa de documentales o series. Ahora vive en Canarias. Puedes reservar en el 684 758 221. Abren de lunes a domingo de 13:00 a 17 horas y de 20:00 a 24:00 horas.

