Arenales gana espacio para los peatones

El barrio de Arenales contará con zonas peatonales. El proyecto, bautizado como 'Arenales Cambia de Aires' transformará el espacio comprendido entre las calles Murga, León y Castillo, Pamochamoso y Eusebio Navarro, para reducir el tráfico. También se ampliarán plazas emblemáticas como la de la Constitución, la de la Feria, la de la Concordia, y la de Perón. En total se transformarán más de 129.000 metros cuadrados.

El objetivo que se persigue es que el protagonismo lo tengan, «sobre todo», los peatones, aseguró el Concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, durante la presentación de la iniciativa frente al Obelisco. Insistió en que el proyecto para este barrio no incluye una Zona de Bajas Emisiones como la que tendrá las Alcaravaneras, ya que no va a haber «restricciones». No obstante, se van a llevar a cabo intervenciones de calmado del tráfico, de reordenación del sentido de la circulación de algunas vías y se va a apostar por el transporte público y la bicicleta. De esta forma, se conseguirán 26.450 metros cuadrados de zonas estanciales y de cohabitación entre distintos modos de transporte. En palabras del concejal, estas actuaciones impulsarán la movilidad peatonal, un modelo urbano más sostenible y una mayor calidad de vida, poniendo siempre en el centro a los peatones, «en especial a los niños y niñas, personas mayores y con movilidad reducida».

Infografía del proyecto 'Arenales cambia de aires'. / LP/DLP

Circulación de vehículos

El plan comenzará con una «actuación blanda», con elementos que impidan el paso de vehículos, como macetones con los que además se aumentará la masa verde. Sin embargo, Ramírez asegura que en algunos casos se va a permitir el paso de los vehículos de vecinos, de transporte de mercancías o de servicios públicos: «Todo el mundo va a poder seguir circulando en la mayor parte del barrio, pero lo diseñaremos de tal forma que solo entren los que quieran acceder a este, que no haya vías de paso».

La calle Tomás Morales también se podrá atravesar, aunque con menos espacio para los coches. La peatonalización de esta zona es una propuesta que parte de las asociaciones de vecinos, que también estuvieron presentes en el acto: «Para nosotros, la participación ciudadana es fundamental. Estamos muy agradecidos con que los vecinos que viven en el barrio estén de acuerdo con las cosas que se van a hacer. Muchísimo mejor cuando ellos han sido los impulsores», añadió el edil.

El alumnado del CEIP Giner de los Ríos disfrutando de los talleres de movilidad, con motivo del 'Día Sin Coche', en Tomás Morales. / LP/DLP

Inicio de las obras

Una vez el proyecto esté consensuado con las asociaciones de vecinos, pues todavía se encuentra en fase de creación, se llevará a cabo siguiendo los presupuestos del próximo año, cuando se espera que comiencen las obras.

El acto se organizó con motivo del 'Día Sin Coches', dentro de la Semana Europea de la Movilidad, en la calle Tomás Morales. Contó con la presencia de los niños y niñas de los CEIP Aguadulce y Giner de los Ríos, quienes disfrutaron de actividades infantiles y de charlas sobre accesibilidad. Por la tarde, el Obelisco también acogió una muestra de los talleres que desarrolla el Centro Cívico Suárez Naranjo, así como la exposición de obras del Taller y Ruta Pictórica de Guaguas Municipales y diversas actividades a bordo de la Sítycleta Sin Límites.

Ramírez destacó el compromiso de la Concejalía de Movilidad para alcanzar una ciudad «saludable, segura y habitable». En este caso, «transformando espacios simbólicos para el conjunto de la ciudadanía y para aproximadamente 6.000 vecinos y vecinas de la zona en verdaderos entornos de convivencia y recuperarlos para el uso y disfrute de todos y todas».

Otras actuaciones

En esta misma línea, y con motivo de la Semana de la Movilidad Europea, la semana pasada Ramírez también visitó el barrio de las Alcaravaneras para asistir a un taller participativo organizado con estudiantes del CEIP Alcaravaneras para elaborar el diseño visual de las calles pavimentadas que formarán parte de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que comprende el espacio entre las calles Pío XII, Pí i Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas.

Allí aseguró que ya se han empezado a llevar a cabo actuaciones de carácter no normativo para que el proyecto avance. Por ejemplo, el alumnado del centro ayudó a diseñar la nueva estética de este espacio, con elementos que simbolizan el nuevo espíritu del barrio: «Aire limpio, naturaleza, movilidad sostenible», aseguró Ramírez. De esta forma, se podrán ver flores, patinetas o balones de fútbol adornando el pavimento de la calle Galicia.