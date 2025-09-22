Aumenta la brecha entre el Puerto de Las Palmas y los trabajadores: una convocatoria de empleo ocasiona críticas del comité de empresa

La brecha entre la Autoridad Portuaria y el personal del Puerto de Las Palmas se ha abierto un poco más. El anuncio de la convocatoria de empleo para ocupar cinco plazas de técnico de seguridad para la Unidad de Seguridad y Protección ha ocasionado nuevas críticas por parte del comité de empresa que afirma que la presidenta, Beatriz Calzada, «ha vuelto a evidenciar una actitud de falta de respeto hacia la plantilla y hacia sus legítimos representantes».

El comité de empresa expresa su «más firme rechazo» a la decisión de convocar estas plazas de empleo público por el procedimiento de acceso externo «ignorando el compromiso adquirido con este órgano de representación de convocar diez plazas por promoción interna» acordado en julio y anuncia que no descarta la adopción de medidas legales en caso de que se sigan sucediendo incumplimientos de los derechos de los empleados.

Progreso profesional

«Esta decisión, además de suponer un nuevo incumplimiento por parte de la propia Presidenta, vuelve a faltar al respeto tanto a los trabajadores como a sus representantes, negando una vez más a la plantilla la posibilidad de progresar profesionalmente dentro de la casa, como legítimamente les correspondería mediante procedimientos recogidos en convenio colectivo que permitirían el desarrollo profesional de los trabajadores».

La página web de la Autoridad Portuaria donde se publican los anuncios de ofertas de empleo aún no contempla esta nueva convocatoria.

«Larga lista de decisiones unilaterales»

Los representantes de la plantilla aseguran que esta convocatoria pública de empleo «se suma a una larga lista de decisiones unilaterales que demuestran una preocupante tendencia, desde la llegada de Beatriz Calzada a la Presidencia, a despreciar el papel del comité de empresa como órgano de representación legal y legítima de los trabajadores».

Una de las fachadas del edificio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas / José Carlos Guerra

En ese sentido, aseveran que el comité «ha realizado innumerables intentos por establecer un diálogo constructivo, que permitiera reconducir una situación cada vez más insostenible para la plantilla», pero que «la respuesta ha sido siempre el silencio, la indiferencia o, directamente, la negación del derecho a la negociación».

Desamparo

En un comunicado público, el comité de empresa describen «un escenario de creciente desamparo para los trabajadores» con «movilidades funcionales realizadas sin atender lo recogido en convenio colectivo, ni con criterios mínimamente objetivos que garanticen la igualdad de oportunidades en la plantilla», el impago de productividades de 2022 y 2024, procesos selectivos que, según el personal, vulneran los principios de transparencia y «una absoluta falta de planificación organizativa que provoca un déficit crónico de personal en distintos departamentos, obligando a los trabajadores a asumir cargas de trabajo inasumibles».

Además, denuncian que las peticiones, escritos y propuestas del comité «nunca obtienen respuesta», que la institución ha abandonado a los policías portuarios de Lanzarote «ante su problemática con la Policía Local y la inexistencia de convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico ni de ordenanzas propias».

Reunión prohibida

Por último, el comité de empresa señala que la institución presidida por Calzada ha prohibido la celebración de una asamblea de trabajadores, «un hecho sin precedentes en la historia reciente de esta Autoridad Portuaria y que atenta contra derechos fundamentales como la libertad sindical y la participación democrática de los empleados».

Por todo ello, denuncia la «actitud autoritaria, opaca y profundamente irrespetuosa» por parte de la Autoridad Portuaria, «que no solo mina la confianza de la plantilla en sus dirigentes, sino que deteriora gravemente el clima laboral y el funcionamiento interno de la entidad».

Medidas legales

Finalmente, exigen la paralización inmediata de la convocatoria externa y que se oferten por promoción interna y «restablecimiento del diálogo social real y efectivo, con respeto al papel del comité de empresa y a los derechos de los trabajadores», a la vez que aseguran que no descartan «la adopción próximamente de las medidas legales y sindicales, incluidas asambleas de trabajadores o movilizaciones, que consideremos necesarias para frenar este atropello».