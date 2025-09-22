La calle de Las Palmas de Gran Canaria que lleva su nombre no es por azar: este es el hombre que hizo crecer la ciudad

En Las Palmas de Gran Canaria, hay calles que se cruzan cada día sin detenerse a pensar en sus nombres. Una de ellas es la avenida Rafael Cabrera, arteria que conecta el barrio de Triana con el parque de San Telmo. Su nombre está inscrito en placas, en mapas, en memorias urbanas, pero pocos conocen su historia.

Luis Cabrera Rodríguez, profesor y divulgador del perfil @historiaparagandules, se detiene justo aquí, frente a esta avenida, para recuperar el legado del hombre que marcó el ensanche de la capital.

Un abogado entre letras y mareas

Rafael Cabrera Suárez nació en 1893 en la capital grancanaria. Estudió en el colegio de San Agustín y se licenció en Derecho por la Universidad de Granada. A su regreso, ejerció como abogado, pero su trayectoria no se limitó a los tribunales.

Según recoge un reportaje publicado previamente en La Provincia, desde joven colaboró en publicaciones como Ecos y El Espectador, donde coincidió con figuras como Tomás Morales, Alonso Quesada o Claudio de la Torre. Su compromiso con el progreso social le llevó a militar en UGT y participar fugazmente en la política local.

Rafael Cabrera suarez / LP/DLP

Fue decano del Colegio de Abogados y, sobre todo, un defensor de la cultura. Su vínculo con El Museo Canario se alargó durante más de tres décadas, asumiendo cargos directivos y la presidencia durante la Guerra Civil. En tiempos convulsos, Rafael Cabrera apostó por la memoria, el conocimiento y la identidad isleña.

Mucho más que una avenida

Pero el motivo que dio nombre a esta calle va más allá de su obra intelectual. Rafael Cabrera fue clave en uno de los proyectos urbanísticos más importantes del siglo XX en la ciudad: el ensanche de Triana, mediante el cual se ganó terreno al mar. Este proceso permitió expandir la capital hacia el litoral, transformando la desembocadura del Guiniguada en espacio urbano.

Construcción de la Avenida marítima durante la segunda mitad del siglo XX / LP/DLP

Durante las obras, ese espacio sirvió como campo de fútbol improvisado para niños, y más tarde fue usado por el Ayuntamiento para eventos públicos: circos, plazas de toros, ferias. La ciudad se expandía, y con ella, la idea de progreso que Rafael Cabrera siempre había defendido. Por su implicación decisiva, la nueva vía fue bautizada con su nombre.

Hoy, la avenida Rafael Cabrera une el Teatro Pérez Galdós con el antiguo muelle de Las Palmas. Pocos transeúntes imaginan que caminan sobre tierra que una vez fue mar, y que esa conquista urbana se debe al impulso de un humanista que creyó en el desarrollo desde la cultura y la justicia social.

Rafael Cabrera falleció el 19 de octubre de 1952, tras una larga enfermedad. Pero su nombre sigue vigente en las calles, en los archivos del Museo Canario, en la historia de un barrio que supo crecer sin perder memoria.