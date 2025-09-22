Conchi Viera, abogada en la estafa de Arbistar: "La condena a devolver lo invertido en el valor del bitcoin sienta un precedente"

¿Cuál es el primer contacto que tuvo con el caso Arbistar?

En plena pandemia se pone en contacto conmigo una plataforma de afectados pidiéndome cita. Nos reunimos varias veces y finalmente me dicen que, tras hablar con varios despachos de la Península, deciden contratarme porque les gusta el enfoque que le estoy dando, así que empiezo a trabajar con ellos. Soy la primera que me persono en Arona, que es donde se inicia el procedimiento y, a partir de ahí, empiezan a unirse personas al despacho hasta llegar a casi 1.800 afectados.

¿Intuía entonces la magnitud que iba a tener este fraude masivo de criptomonedas?

Desde el principio, Santiago Fuentes reconoce en televisión que puede haber unos 32.000 afectados. Entonces, nos vamos haciendo a la idea de la magnitud y, como al principio lo que llegan son muchos clientes extranjeros, sabes que si esto tiene una sede física en Tenerife van a salir personas de aquí y españoles que pudieron desplazarse y comprobar todo lo que estaban contándoles en YouTube. Y, efectivamente, según la sentencia pudo haber 90.000 usuarios y afectados unos 33.000. Denunciantes, aproximadamente, 9.000.

Una de las principales complejidades era dar con los afectados.

Y poder acreditar que son perjudicados porque, aunque tengamos una visión de que el bitcoin lo manejan personas con mucha formación, la mayoría de las veces no es así, son personas que en algún momento alguien les dijo: "Puedes ir por aquí y obtener un rendimiento mayor que en otro tipo de inversiones". Y se aventuraron. Aparte, todo estaba en la plataforma de Arbistar, en el momento que cierra ya no hay manera de obtener esa documentación. Tuvimos casos de personas perjudicadas que no podían acreditar que lo eran y no han podido denunciar.

¿Cómo lograron los dos fundadores, ahora condenados, convencer a los inversores de que era un buen negocio?

Arbistar tenía un marketing espectacular. Primero, contaban con una sede física en una muy buena zona de Tenerife, con unas instalaciones impresionantes. Y después tenían el canal, hacían las llamadas del éxito todas las semanas. Su eslogan, que decían constantemente, era: "Nunca se pierde. Con el community bot siempre se gana". Estaba el amigo que había sacado un beneficio y te lo contaba, así que tú ingresabas. Hacían fiestas muy lujosas en las que invitaban a los máximos inversores. Y Santiago Fuentes es un comunicador nato, lo oyes y te lo crees. Entiendo por qué las personas confiaron, porque realmente lo hicieron muy bien.

¿Cuándo empezó a desmontarse el castillo de naipes?

Después de la pandemia y de haber estado encerrados, todo el mundo está económicamente más o menos perjudicado y deciden sacar beneficios. Pero Arbistar no tiene para pagar a esos usuarios porque nunca hizo el arbitraje. Era un sistema Ponzi. Como hubo una avalancha de peticiones para retirar la inversión, no podían responder. Primero dicen que hay un problema en la contabilidad, después ponen otra excusa hasta que bloquean el community bot y no llegan a pagar.

¿Cómo se han visto perjudicados sus representados?

Depende de los países. Si nos vamos a Venezuela o Argentina, para ellos el bitcoin es una moneda refugio y esta inversión lo que significaba era poder comer toda la semana. En Europa y en España, estas inversiones se hicieron pensando en poder comprarse una casa, pagar los estudios de los hijos, tener una jubilación asegurada… Los ahorros que tenían los metieron ahí. Muchas de las llamadas eran de: no tengo dinero para comer, no tengo para darle a mis hijos porque lo he invertido todo aquí.

La Audiencia Nacional ha impuesto penas de seis y ocho años de prisión a los dos fundadores, Santiago Fuentes y Diego Fernández, aunque la Fiscalía pedía hasta 18 años de cárcel. ¿La sentencia ha sido blanda en ese sentido?

Depende de cómo se mire. Se les pide estafa agravada, falsificación documental y organización criminal. De la acusación de organización criminal se les absuelve porque son dos personas las condenadas. Respecto al delito de estafa no consideran el tipo agravado porque dicen que no queda demostrado que haya personas que hayan invertido más de 50.000 euros. Entonces, le ponen el delito máximo, que son seis años. Y por la falsificación documental le ponen dos. Al final son ocho años. Y a Diego Felipe le imputan solamente un delito de estafa, no le ponen la falsificación documental porque consideran que quien hacía todos los documentos o daba orden de que los hicieran es Santiago Fuentes.

El fallo deja absueltos, además, a los otros cuatro acusados.

Este es precisamente uno de los puntos que hemos pedido que nos aclaren de la sentencia porque se les absuelve en dos líneas, hay una falta de motivación brutal. Figura una extracción del teléfono de Santiago Fuentes con conversaciones de WhatsApp donde se ve que estas personas estaban metidas en el ajo hasta el fondo. Están hablando directamente de que hay que obtener dinero porque hay que pagar algo para que la gente se tranquilice, que van a presionar a determinadas personas para que inviertan. Nosotros seguimos considerando que fueron una parte fundamental porque eran los que convencían a los clientes de que todo iba bien.

¿A qué se deben las diferencias entre las responsabilidades civiles?

Inicialmente, el Ministerio Fiscal se guía por las sentencias que se venían dando y lo pedía en euros. Además, pedía que lo que se tenía que pagar a los afectados era lo que habían invertido. Había personas que habían invertido desde el 2018 o el 2020, que en ese momento un bitcoin podría valer 12.000 o 13.000 euros. Actualmente está casi en 100.000. Las acusaciones particulares, que trabajamos en conjunto porque entendemos que era lo más beneficioso, decidimos pedirlo en bitcoin y, subsidiariamente, que nos lo dieran en euros, pero que se valorara el bitcoin al momento de la sentencia o de la ejecución de la sentencia, que es lo que nos han dado. Es un triunfo porque ya eso marca un hito respecto a las sentencias que teníamos hasta ahora.

¿Sienta un precedente para enjuiciar otros casos similares?

Sí, esto sienta un precedente. Las sentencias que teníamos no eran correctas porque no es lo mismo un bitcoin en el 2020 que en el 2025. No se estaba impartiendo justicia y al final los estafadores ganaban.

Otro de los empresarios que estuvo vinculado a Arbistar en sus comienzos fue el empresario David Merino, investigado por la presunta macroestafa de FX Winning.

Sí, que es una copia de Arbistar.

¿Se han vuelto más habituales este tipo de casos?

Antes teníamos las estafas de la estampita y ahora tenemos internet. En el juicio quedó acreditado que pasaban bitcoin a euros para pagarse una vida de lujo con coches de alta gama, chalets, ropa de marca, viajes. No se privaban de nada. Según los peritos, cuando cierran la plataforma, hay bitcoin en Arbistar que desaparece, que es lo que busca la pieza de blanqueo.