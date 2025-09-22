El ‘Greeting Man’ aguarda en una nave del Puerto de Las Palmas hasta su instalación

El Greeting Man ya está en Gran Canaria después de haber recorrido por mar el trayecto que separa la ciudad coreana de Busan y Las Palmas de Gran Canaria, con una escala en Valencia. En total, fueron ocho semanas de travesía, desde el 6 de julio hasta el 1 de septiembre, cuando llegó al Puerto de Las Palmas en el interior de un contenedor de 12 metros.

La escultura de aluminio, que tiene una altura de seis metros y pesa dos toneladas, está almacenada en un depósito de la Autoridad Portuaria después de haber completado el proceso habitual de Aduanas, informa la comunidad coreana en la isla.

Santa Catalina

En este lugar permanecerá hasta que el próximo 3 de octubre se instale en el Muelle Santa Catalina, al lado de la Grúa Titán, aunque la inauguración oficial será el 14, a las 11.00 horas.

La gran escultura del Greeting Man fue donada por su autor, el reconocido escultor coreano Yoo Young-ho, para conmemorar el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Corea y España, así como el 60 aniversario de la entrada de Corea en la pesca en alta mar en las Islas que se cumple en 2026.

Trabajos de descarga de la escultura que llegó al Puerto en un contenedor de dos TEU / La Provincia

Saludo tradicional

De color azul, representa la figura de una persona haciendo el tradicional saludo asiático, una reverencia con una inclinación de 15 grados, que es la costumbre para saludar por primera vez a otra persona.

Al concebir la figura, su autor optó por no reflejar en ella ningún rasgo que pueda ser identificativo de sexo, etnia o edad con el objetivo de representar a toda la humanidad y a los lazos de hermandad que existen entre naciones e, incluso, de individuos.

Agradecimiento

Esta escultura en Gran Canaria es un símbolo que representa el agradecimiento por la cálida acogida de la ciudadanía canaria hacia los marinos coreanos que, con las manos vacías, llegaron a pasar tiempos difíciles durante las dificultades económicas de Corea.

Además, representa la amistad entre los ciudadanos de Canarias y la comunidad coreana en los últimos 60 años y celebra la esperanza de otros tantos tiempos más de amistad y paz.

Proyecto global

El Greeting Man en Gran Canaria que se instalará junto al Muelle Santa Catalina no es una escultura inédita, sino que forma parte de un proyecto internacional del autor que surgió en 2009 en Alemania, donde quiso plasmar su experiencia residiendo en este país europeo. Posteriormente, Yoo Young-ho ha instalado réplicas en países como Uruguay, México, Panamá, Vietnam y en varias provincias de Corea, entre otros lugares.

Sin embargo, el proyecto es más ambicioso, puesto que quiere aprovecharlo para promover la paz en el mundo y aspira a repartir unas 1.000 esculturas a lo largo del planeta.

Flota pesquera

El desarrollo de la industria pesquera en el Puerto de Las Palmas atrajo a finales de la década de los sesenta a la flota coreana, que llegó a alcanzar los 250 buques atracados en la capital grancanaria con 8.000 pescadores, aunque la cifra de coreanos superó los 10.000 entre familiares y empresarios. Desde entonces, y a pesar de la caída del sector, esta comunidad se ha integrado en la ciudad y es una parte importante del tejido social, cultural y económico de la Isla.