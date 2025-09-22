Un Observatorio municipal y el uso de drones, entre las propuestas del PP para combatir los delitos en Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, presentó este lunes un programa de seguridad que su grupo político llevará al próximo Pleno municipal.

La propuesta, denominada "Plan 360º de Seguridad y Emergencias", pretende "atajar uno de los problemas más graves y más delicados que sufre la ciudad”, subrayó la edila.

Delgado hizo referencia a datos publicados por el Ministerio del Interior para el primer semestre de 2025 con los que, según la portavoz, “desmienten el mantra de que somos la segunda ciudad más segura de España”. De ellos, destacó el aumento del 22% en las infracciones graves y un 80% en los delitos contra la libertad sexual.

Añadió que "se suman los informes criminológicos de la Policía Local usados por el propio Ayuntamiento para solicitar nuevas cámaras", que refrendarían ese incremento del 22% de 2024 a 2025. “Lo básico está fallando, y cuando lo ordinario falla, la ciudad se resiente. Por eso presentamos un plan serio, medible y aplicable desde hoy, con participación de los cuerpos de seguridad y orientado a resultados”, subrayó la portavoz popular.

Las cuatro propuestas

Observatorio municipal de Seguridad. El PP plantea su creación para contar con "datos fiables y actualizados" e identificar "zonas calientes” de la ciudad. Jimena Delgado destacó que la medida facilitaría "transparencia". Prevención y coordinación. Delgado apostó por la coordinación entre la Concejalía de Seguridad y el resto de áreas municipales. "De manera que, ante la detección de un problema, se actúe con rapidez en ámbitos como el alumbrado, la poda o el mantenimiento urbano, ya que está demostrado que la mejora de la iluminación y del entorno reduce la criminalidad”, detalló. Recuperar la policía de barrio. Además de reforzar a la Policía Local con más proximidad hacia el ciudadano, la portavoz de los populares en el Consistorio reclamó la recuperación de unidades que se han visto “gravemente” mermadas, como la unidad contra el menudeo de droga, "que ha pasado de 30 efectivos a 10, según los propios sindicatos", añadió. “Cuando las cifras de tráfico de drogas descienden, me temo que no es porque haya menos actividad, sino porque hay menos policías para controlarla”, explicó. Recordó que actualmente hay 500 agentes en la ciudad, "cuando por ratio corresponderían más de 800", además de que la oferta de empleo público de 2021 "ha tardado cuatro años en tramitarse". De ese modo, apuntó, los 45 nuevos policías "aún no patrullan porque siguen en formación". Uso de drones. El empleo de la tecnología es el último de los aspectos de su programa. “No se trata solo de siete videocámaras, sino de un sistema real de videovigilancia que funcione, con drones, inteligencia artificial y herramientas tecnológicas al servicio de los ciudadanos para garantizar su seguridad”.

Demandas de los bomberos

La portavoz popular en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, trasladó también las demandas del cuerpo de Bomberos, "que sufre una gravísima falta de efectivos y una plantilla envejecida con una media de 52 años", subrayó. Delgado reclamó para ellos más formación, actualización de protocolos y reglamentos -ya que algunos datan de 2002- y mejoras en prevención y salud laboral.

Calificó de “inaceptable” la falta de coordinación, no solo entre Policía Local y Bomberos, sino también con otras administraciones como la Autoridad Portuaria, el Consorcio de Emergencias y el 112. “Atendemos incidentes en el Puerto sin un marco operativo fluido. Esto hay que arreglarlo ya”, apuntó.

Antes de la implantación del plan, el PP exige resolver de forma urgente los conflictos laborales abiertos con Policía Local y Bomberos, así como atender la situación de los socorristas de las playas del litoral. “Sin dotaciones, sin acuerdos y sin motivación, cualquier plan se queda en papel. Primero, soluciones laborales; después, despliegue integral del Plan 360º”, enfatizó.

El "Plan 360º de Seguridad y Emergencias" será registrado como moción en el próximo Pleno municipal.