Las Palmas de Gran Canaria anula el cierre del taller de megayates que decretó por error

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Urbanismo, ha revocado la resolución municipal con la que el pasado 11 de septiembre ordenaba la paralización de actividad del taller de megayates del muelle del Refugio.

La Dirección General de Edificación y Actividades, en un nuevo documento, rectifica y aclara que la empresa concesionaria -Rodritol- presentó la declaración responsable el 24 de octubre de 2024 para la actividad de «centro náutico de servicios de atención a embarcaciones deportivas de gran porte y otras profesiones análogas», documento necesario para el inicio de actividad, según la normativa urbanística.

El texto añade que «entendiendo, como no puede ser de otra manera, que el proyecto técnico que debiera acompañar a la declaración responsable no puede ser distinto al proyecto que da cobertura a la licencia urbanística, sí debemos señalar que dicha declaración no viene acompañada, salvo error de apreciación, del certificado firmado por un técnico competente visado por el colegio correspondiente acreditativo de que las instalaciones y la actividad se ajustan a la normativa urbanística».

De esa forma, la Jefatura de Servicio de Edificación y Actividades municipal insta a la empresa a aportar, en un plazo de 15 días, dicho certificado a la sección de Control Urbanístico.

Molestias por ruidos

La nueva resolución emitida por el Consistorio recuerda el motivo por el cual se incoa el expediente, y que no es otro que el informe realizado por la Policía Local el pasado 29 de enero debido a las molestias ocasionadas «por una máquina de chorreo».

Los agentes dejaron constancia, a raíz de una queja vecinal, de la «claridad de la molestia» que suponían los ruidos procedente de las instalaciones ubicadas en el Puerto, «tanto con las ventanas abiertas como cerradas».

A pesar de que el pasado 30 de julio, la Autoridad Portuaria -propietaria del suelo- presentó un escrito de alegaciones argumentando la necesidad de medidores, el Ayuntamiento lo echa por tierra al tomar como referencia dos sentencias judiciales en materia de ruidos -una del 7 de junio de 2016 y otra del 31 de julio de 2018- que consideraron, en el caso de la primera, como «infracción muy grave» la producción de ruidos y molestias, por lo que la falta de sonómetro «carece de relevancia». En el caso de la segunda, aclara que la infracción denunciada se debió a la presencia de ruidos, «no a la producción de ruidos por encima de los márgenes permitidos».

Por tanto, el área de Urbanismo deja constancia de que resulta «innecesario» realizar medición del ruido para comprobar que las molestias «se han producido». Y concluye que la propia ordenanza establece que «no se permite ninguna vibración que sea notoriamente detectable sin necesidad de instrumento de medida en los lugares en que se efectúe la comprobación».

La denuncia -continúa el texto- no viene dada sólo por la apreciación de quien solicita la intervención policial -la vecina-, sino por los propios agentes, quienes verifican que incluso con las ventanas cerradas, «siendo las 11:40 horas, momento en donde se presume gran afluencia de tráfico», el ruido es notorio.

El área de Urbanismo, señala, por tanto, que «debe dar por cierto» los hechos denunciados al respecto e insta a la empresa a que «los tenga en cuenta».

Ante esta nueva resolución, cabe aun que la empresa pueda interponer, en el plazo de dos meses, recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, y de forma previa, recurso de reposición.

Rodritol obtuvo la concesión portuaria sobre el suelo del Refugio -pieza clave del proyecto Puerto-Ciudad- a finales del año 2020. Lo hizo a pesar de la contestación social que el proyecto causó en La Isleta, donde la vecindad se mostró escéptica por los posibles efectos que podría tener sobre el barrio, y con un informe negativo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que la Autoridad Portuaria consideró «falto de rigor».

«A riesgo y ventura»

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, recordaba hace varios días que la concesión a la empresa del taller de megayates se había otorgado «hacía cinco años» bajo el concepto conocido como «a riesgo y ventura».

Con esas declaraciones, Calzada se desmarcaba entonces de la polémica, subrayando que se trataba de «una cuestión entre el Ayuntamiento y la empresa» donde la Autoridad Portuaria «no interviene para nada». Todo ello, a pesar de que el taller se encuentra en suelo propiedad del Puerto.