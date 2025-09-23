La promotora de las obras junto a la Vermutería Valentina condena los "actos violentos" ocurridos en la zona

La promotora Cientouno Group condena los "actos violentos, agresiones físicas y daños materiales" sufridos durante el desarrollo de las obras que ejecutan en el edificio de la Calle Faro 1, en Las Palmas de Gran Canaria, que ha provocado la demolición de una pared interior de la Vermutería Valentina.

Según expone la promotora en un comunicado, un grupo de personas, "alentadas por la propiedad y los arrendatarios del local Vermutería Valentina”, están "impidiendo por la fuerza la ejecución de trabajos legalmente autorizados", tomándose la justicia por su mano, al margen de la ley y de las resoluciones judiciales favorables a esta entidad.

Cientouno Group explica que sus operarios están siendo objeto de amenazas, intimidaciones y agresiones, con resultado de lesiones, mientras desempeñaban su labor, y, además, se han ocasionado daños en las instalaciones y en la propiedad al verter agua, debiendo suspender cualquier trabajo de maquinaria eléctrica y soldadura.

Problemas con el hueco de la escalera

La promotora reprueba "las reiteradas mentiras vertidas sobre la propiedad, que pueda ostentar fuera de sus 30,39 metros cuadrados, conforme su escritura, y pretenda que el hueco de la escalera que comunica la planta primera con el sótano del edificio de Cientouno Group, al que ha accedido perforando un muro de hormigón armado, sea de su propiedad o pueda destinarse legalmente a algo distinto que no sea el hueco de escalera.

En este sentido, la compañía subraya que "toda nuestra actuación se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la ley, a las resoluciones judiciales y a la convivencia vecinal, actuando siempre bajo la supervisión de técnicos competentes en cada materia".

Denuncias

Ante estos hechos, la promotora ha interpuesto las correspondientes querellas y denuncias por las lesiones sufridas por un operario el pasado viernes, de modo que sean los tribunales quienes determinen las responsabilidades de los implicados, e igualmente se ha interpuesto denuncia ante el Ayuntamiento de Las Palmas, dado que el local de 30,39 metros cuadrados termina en dicho muro colindante de hormigón armado incumpliendo con la normativa de espacio (40 metros cuadrados) para ese tipo de actividades.

Así mismo, lamenta que, en lugar de acudir a los cauces legales establecidos, se haya optado por "alentar comportamientos violentos y vandálicos" que atentan contra las personas y la propiedad. "Estos actos no solo ponen en riesgo la seguridad de nuestros trabajadores, sino que también dañan la imagen de la ciudad".

Cientouno Group rechaza categóricamente cualquier intento de distorsionar la realidad de lo ocurrido y reafirma su compromiso con el desarrollo de proyectos que aporten valor a Las Palmas de Gran Canaria, generen empleo y fortalezcan su oferta turística y cultural, siempre desde el respeto a la ley y a la convivencia pacífica.