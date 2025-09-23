Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fred. Olsen Express destaca el papel del transporte marítimo para la integración comercial de Canarias

El director general de la naviera, Andrés Marín, participó en el II Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad, donde abordó la transición hacia el uso de biocombustibles 

Andrés Marín durante el Foro

Andrés Marín durante el Foro / La Provincia

Fred. Olsen Express se une a la Semana de la Movilidad haciendo un balance del papel estratégico del transporte marítimo en la conectividad interinsular y la integración comercial de Canarias.

Con motivo de la celebración de la Semana de la Movilidad, iniciativa europea que se celebra anualmente del 16 al 22 de septiembre con el objetivo de promover modos de transporte sostenibles, mejorar la movilidad urbana y concienciar sobre la reducción de emisiones y la eficiencia energética en los desplazamientos, la compañía pone este año el acento en el impacto potencial de los biocombustibles en la descarbonización del transporte marítimo.

Biocombustibles

El director general de Fred. Olsen, S.A., Andrés Marín, participó en el II Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad, organizado por la Viceconsejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, donde destacó el compromiso de la naviera con la transición hacia el uso de biocombustibles y su papel estratégico en la conectividad más allá del archipiélago, haciendo especial mención a la iniciativa En Armonía con el Mar, que agrupa las más de 90 medidas y proyectos que se llevan a cabo para el cuidado del territorio y la mejor convivencia con nuestro entorno. Durante su intervención analizó además la relación operativa con el puerto de Huelva, subrayando cómo estas conexiones refuerzan la eficiencia del transporte marítimo y la integración comercial de Canarias con la península.

Flota FO Cargo Express

Flota FO Cargo Express / La Provincia

Modernización

Además destacó: "Nuestro transporte marítimo permite el desplazamiento de miles de personas cada año y es estratégico para el desarrollo de la actividad comercial y logística de las islas, un reto constante en un territorio insular donde la eficiencia operativa, la adaptación a la demanda fluctuante y la sostenibilidad son desafíos permanentes. Afrontamos estos retos mediante la modernización de nuestra flota, la incorporación de buques RORO, lo que nos permite diversificar el transporte de carga y contribuir a descongestionar los puertos, y la transición hacia biocombustibles, avanzando hacia un modelo de movilidad más responsable y eficiente para Canarias".

Inversión

La naviera, con una flota compuesta por ocho barcos de alta velocidad, dos miniferris y tres buques de carga, transporta anualmente a más de 3,7 millones de personas y 1.300.000 de metros lineales de carga. Además, en los últimos años, ha realizado una importante inversión en la incorporación de tres buques RORO para reforzar su servicio de transporte de carga, adaptándose a las necesidades de las empresas y actividad comercial de las islas.

La cita contó también con la participación del viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González Díaz; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez López de Vergara y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada Ojeda.

