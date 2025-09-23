El Gobierno apoya «con ilusión» la propuesta a Capital Cultural Europea de Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias suscribió ayer «con ilusión» el manifiesto de apoyo promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para recabar el respaldo de las instituciones a su candidatura como Capital Europea de la Cultura en 2031. Así lo subrayó el presidente, Fernando Clavijo, tras la reunión que celebró su Ejecutivo con la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias; varios miembros de su corporación y personas que lideran el proyecto.

Clavijo hizo hincapié en la importancia de esta iniciativa en la que el Gobierno canario «estará presente en lo que necesite» la ciudad para conseguirlo, ya que es bueno para la capital y para las islas.

«Ya está beneficiando a la cultura y a los jóvenes», recalcó el presidente canario, quien además agradeció que se haya posibilitado al Gobierno de Canarias ser el primero en firmar el manifiesto de adhesión.

La alcaldesa agradeció también el apoyo del Ejecutivo regional y afirmó que el Ayuntamiento cuenta con «opciones» para lograr el reto, tras haberlo ya intentado en 2010 el entonces alcalde también socialista Jerónimo Saavedra.

El proyecto se presenta bajo un lema «atractivo y disruptivo», Rebelión de la geografía, con el que tratarán de dar voz tanto a Las Palmas de Gran Canaria como a otras ciudades isleñas, con el objetivo de que se conviertan en «epicentro de la actividad cultural».

Además, abundó en que la finalidad de conseguir la capitalidad europea es «revitalizar la ciudad» y «dar respuestas a sus desafíos con el arte», al tiempo que aludió a los movimientos migratorios que se han sucedido en las islas y a los millones de visitantes que reciben como un factor más a su favor.

Darias reveló que en estos momentos la candidatura trabaja en completar el bidbook, el documento propuesta de la ciudad, que deberán presentar el próximo mes de diciembre y defender en el primer trimestre de 2026.

A partir de marzo, cuando ya se conocerán los proyectos finalistas, los seleccionados tendrán que ultimar sus programas con las mejoras que se les propongan y en diciembre será cuando se decida la ganadora.