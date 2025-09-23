Luis Ibarra defiende el proyecto Puerto-Ciudad y critica la falta de consenso entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El que fuera presidente de la Autoridad Portuaria entre 2011 y 2015, y 2019 y 2023, Luis Ibarra, defiende su proyecto para el parque Puerto-Ciudad y niega que se tratara solo de una 'foto', tal como ha afirmado la actual responsable de la institución del Puerto de Las Palmas, Beatriz Calzada. A su juicio, la idea proyectada se ha visto reducida, por ahora, a una sola fase, por la falta de diálogo y consenso entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que no han sido capaces de ejecutar la modificación del Plan General de Ordenación de la capital de la isla.

Ibarra explica que «cuando se acordó el proyecto del gran parque Puerto-Ciudad, que ahora se ha convertido en nada -porque además ese gran parque era para la ciudadanía y para poder ir Centro Comercial El Muelle-, que también lo necesitaba, se habló en ese momento de si la modificación conllevaba la variación de la Avenida de los Consignatarios para moverla hacia un sitio más pegado a la autovía tenía carácter estructurante y si así era, lo único que había que hacer era una modificación del Plan General, para lo cual obviamente el Ayuntamiento estaba interesado porque ya había llegado a ese acuerdo con nosotros».

Mover la avenida

Se trataba de «modificar la Avenida de Los Consignatarios, moviéndola unos pocos metros para que no tuviera que ir por la mitad del parque», apostilla.

Ese era, afirma el expresidente de la Autoridad Portuaria, el acuerdo que había sobre la mesa en el momento en el que se produjo el cambio en la presidencia de la institución. De hecho, añade, durante sus mandatos se realizaron «tres o cuatro modificaciones del Plan General» impulsados por el propio Puerto después de la aprobación del Consejo de Administración. En las dos etapas que estuvo al frente de esta institución, resalta, «fue bastante frecuente el consenso» con el Consistorio, algo que «prácticamente no hubo antes».

Modificación express

Ibarra lamenta que proyectos como el del parque Puerto Ciudad o la planta fotovoltaica en una loma del recinto portuario se pierdan por la falta de diálogo y acuerdo entre ambas instituciones.

Asegura que se ofreció a mantener una reunión con Beatriz Calzada para facilitar el relevo y explicarle, entre otros temas, que para estos dos temas «ya se había hablado con el Ayuntamiento para hacer una modificación express», pero «se negó».

Estas modificaciones, que no son proyectos conflictivos que puedan colocar a la ciudadanía en contra y no recibirían muchas alegaciones, no debían suponer una tramitación especialmente larga, afirma.

Beatriz Calzada, momentos antes del inicio de una de las reuniones del Consejo de Administración del Puerto. / Andrés Cruz

El expresidente reconoce que le duele ver cómo en los medios de comunicación Beatriz Calzada asegura que «esto nada más que era un boceto y que parece que no había nada más», algo que desmiente firmemente. «Había y debía seguir habiendo un consenso», pero «si una de las partes lo rompe, que después no lo justifique diciendo que lo que existía no era cierto; lo que pasa es que hay que trabajar».

Trabajo técnico

Por su parte, Beatriz Calzada defiende que no se ha roto el proyecto Puerto Ciudad y que lo que están haciendo los «mismos técnicos que trabajaron la idea que se consensuó» en su momento es, «precisamente, lo que el propio Luis Ibarra dice que había que hacer, que es ese desarrollo técnico, ver si hay que modificar el Plan General, qué es lo que hay que modificar, si hay que prever un nuevo enlace porque el que se pensó que era idóneo ya no lo es».

La presidenta de la Autoridad Portuaria, que niega la existencia de polémicas al respecto, asegura que «hace meses» se envió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «una propuesta, el estudio de movilidad de toda esa zona» y cuando llegue la respuesta se continuará trabajando.

«Hay que trabajarlas»

En todo caso, añade, ni se ha roto el consenso ni ha rechazado la idea inicial, «pero las cosas hay que trabajarlas».

Además, apostilla que desde la Autoridad Portuaria no se ha bloqueado ningún proyecto, sino que «todo se está trabajando técnicamente a ver si es posible o no es posible» y le parece «inverosímil» que «trabajo técnico se confunda con bloqueo».

Por último, Beatriz Calzada reitera que se están «poniendo en acción determinadas ideas que se consensuaron» y que considera increíble que haya quien pretenda crear polémica donde no hay.