El mundo del buceo en Canarias

El 10 de septiembre asistimos en el Real Club Náutico a la presentación del libro Los buzos de Canarias por el licenciado en Ciencias del Mar e Historia Vicente Benítez Cabrera, que nos sumergió en ese mundo del silencio que supone esta profesión tan arriesgada que ha tenido en el Puerto de La Luz sus comienzos en el último tercio del siglo XIX con las obras de la bahía de Las Isletas, como bien refleja en su obra De los puertos de Las Palmas y otras historias el ayudante de Obras Públicas Cirilo Moreno, comentando con ese ingenio canarión que le distinguía las peripecias para explicar al primer buzo que se sumergía en nuestras aguas.

Tras esta estela ha venido una legión de buceadores que han pasado de la histórica escafandra de cobre a los actuales hombres ranas con sus aletas y botellas autónomas que irrumpieron en los años 60. Hablamos de la familia Delgado, Juan Morales, Paco Curbelo, ‘El holandés’ y otros más recientes como los Rodríguez, Samper, Campanalunga o Emilio Torvisco. A estos valientes se unen los buceadores de la Armada, recordando cuando bajaban hace años hasta los cascos de los buques de Israel atracados en La Luz, para ver que no había riesgo de atentado.Y no digamos la contribución de la unidad subacuática de la Guardia Civil a los accidentes y naufragios salvando vidas en nuestra bahía y en las costas de este Archipiélago. Tampoco podemos olvidar aquellos buzos ingleses que en 1885 bajaron hasta el trasatlántico Alfonso XII en la baja de Gando en busca de 10 cajas con monedas de oro que iban para Cuba. Y la contribución de los hombres-rana en 1969 para la limpieza de fondos de los supertanques atracados al muelle de León y Castillo y otros tantos servicios en varaderos , pozos, galerías de agua, instalación de desaladoras, emisarios y reparaciones navales más el buceo deportivo que el turismo ha impulsado con sus escuelas.