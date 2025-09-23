Perros, drones, y motos acercan la Policía Nacional a los más pequeños

«¿Están preparados para disfrutar de una auténtica aventura policial?», preguntaba una de las agentes de la Policía Nacional a los 850 alumnos de Primaria asistentes a las jornadas de puertas abiertas de este martes en el parque Juan Pablo II, en Siete Palmas, con motivo del Día del Policía.

A modo de maestra de ceremonias, invitaba a los escolares procedentes de 15 centros de la Isla a que disfrutaran de las exhibiciones que los policías nacionales realizaron con el objetivo de acercarles con detalle cómo son y cómo desempeñan su trabajo los miembros de este cuerpo de seguridad.

Motos y coches policiales, drones sobrevolando sus cabezas, perros de la unidad canina o agentes de los Tedax - especializados en detección de explosivos - fueron los ingredientes para que ayer fuera una jornada didáctica para los más pequeños.

Jornada de puertas abiertas de la Policía Nacional / José Carlos Guerra

«Necesitamos agentes secretos que nos ayuden. Siéntanse hoy policías», continuaba diciéndoles la policía mientras un agente disfrazado de ladrón hacía su aparición en el centro del parque. «¡Policía, policía!», gritaban algunos desde las gradas.

El improvisado ‘ladrón’ era interceptado por sus compañeros, claramente uniformados, haciendo una demostración de cómo actúan en situaciones de ese tipo. Acercarles una imagen amable y de seguridad, a la que no le tengan miedo, formaba parte de la actividad.

La exhibición de la unidad de guías caninos fue la que más aplausos generó entre los pequeños, que provenían de la Fundación Pequeño Valiente y de los Ceips Salesianos, José Pérez Pérez, Valencia, Néstor de la Torre, Tauro, Batería San Juan, Hoya Andrea, Monseñor Socorro Lantigua, San José Artesano, Las Torres, Timplista Jose A. Ramos, El Zardo, Salvador Manrique de Lara y el Colegio oficial Alemán.

Los perros Rony y Lia, los protagonistas

Los protagonistas de cuatro patas, Rony y Lia, con su olfateo peludo en busca de drogas, fueron dos de los protagonistas. Su adiestrador, David Blanco, y responsable de la unidad, les explicaba que, a diferencia de lo que se cree, el pastor alemán no es la única raza preparada para la labor, sino que los Springer Spaniel, como Rony, también lo son. «Creo que la sensibilidad que despiertan los animales es la razón por la que más ha gustado a los niños, siempre triunfan».

May Martín es tutora del Ceip Tauro. Acudió ayer con su grupo de alumnos, aunque no es la primera vez que presencia jornadas didácticas de este tipo. Miembros del cuerpo de seguridad han estado también en su aula impartiendo charlas informativas. «Cosas así supone acercar a los niños a las fuerzas policiales, de las que a veces tienen una imagen equivocada». Una de sus alumnas es Zoe. Para ella, los policías son «personas que salvan y cuidan a los demás». Una idea que, tras la jornada de ayer, ayudó a que quedara mucho más claro.

El Jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, destacó que días como este «hacen que uno se sienta orgulloso de ser policía y de transmitir esa imagen a los más pequeños». Al acabar las exhibiciones, Gómez aseguró al ver el entusiasmo con el que muchos de ellos interactuaron con los agentes que «más de uno de los que han estado aquí serán futuros policías».

Aprender jugando. Así lo hicieron ayer. Desde el puesto de la policía forense en el que dibujaron sus huellas, a ver cómo se actúa en el subsuelo de la ciudad o probando a subirse a una de las motos -eso sí, bien equipados con el casco.