Primera condena de violencia vicaria por matar a la mascota para dañar a su pareja en Gran Canaria

Matar a una mascota para vengarse de la pareja es una forma de violencia vicaria. Así lo establecen por primera vez los tribunales españoles en una sentencia emitida este lunes por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que aplica de forma pionera la perspectiva de género para asumir la competencia sobre un delito de maltrato animal. El fallo impone una pena de 12 meses y un día de prisión a un vecino de la capital que el pasado 13 de septiembre, en presencia de la que entonces era su pareja, tiró por un risco costero al perro que ambos tenían como mascota, un podenco de cuatro meses, causándole la muerte.

En este caso, la magistrada Auxiliadora Díaz enjuicia un delito contra los animales, que en principio sería competencia de otro órgano judicial, porque lo vincula a un caso de maltrato psicológico. Esto lo hace al determinar que "la muerte del animal fue el instrumento elegido" por el agresor para causar un menoscabo psíquico a su pareja. La sentencia señala que dicha acción pretendía funcionar como un "medio de control y humillación" para provocar un daño apreciable en la perjudicada, que se hizo constar en el informe médico forense. "No se trata de una mera simultaneada fáctica, sino de una finalidad concreta: matar al animal para quebrar psíquicamente a la mujer", enfatiza.

El acusado reconoció los hechos en un juicio rápido y prestó conformidad con las penas solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular, por lo que se leyó una sentencia a viva voz en el acto. Al tratarse de una condena inferior a dos años de prisión y por carecer de antecedentes penales, se estimó su pretensión de suspender la pena privativa de libertad.

"No te acerques o lo tiro"

La jueza declara probado que el día de los hechos llamó por teléfono a su pareja sentimental para decirle: "Voy a matar al perro y después me mato yo". Se trataba de un cachorro de cuatro meses de edad cuya titularidad compartían. A continuación, se dirigió desde el Paseo de Las Canteras hasta la Carretera del Rincón, donde esperaba la joven con la intención de recuperar al animal que se encontraba en su poder en esos momentos.

Sin embargo, el acusado, lejos de recapitular, le volvió a amenazar con un: "No te acerques o tiro al perro y me mato". Acto seguido, con ánimo de menoscabar la integridad psíquica de su pareja, lanzó al animal por un risco, lo que ocasionó su muerte al golpearse contra las escolleras.

La resolución judicial señala que aplicar la perspectiva de género "supone entender que estamos ante un caso de violencia vicaria sobre animal de compañía, cuyo fin era perpetuar la dominación y el control sobre la mujer, reforzando la necesidad de una respuesta punitiva agravada y de medidas de protección eficaces".

El acusado tiró por un barranco a la mascota que compartía con su novia, un podenco de cuatro meses

Además, la magistrada considera que se trata de un tipo agravado, aplicable cuando el hecho se comete "para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico" a quien sea o haya sido cónyuge o pareja del autor u otra víctima del ámbito de la violencia de género. "No cabe duda, que el relato fáctico revela un elemento subjetivo de tendencia inequívoco: la finalidad de dañar psíquicamente a la mujer a través del ataque a su vínculo afectivo con el animal", incide.

Esta decisión, que avala el daño psicológico que sufrió la mujer como consecuencia, permite asegurar que además de la concena de cárcel se imponga una orden de alejamiento que prohíbe que el acusado se acerque a la denunciante o se comunique con ella por cualquier medio durante un periodo de dos años y un día. Además, se le inhabilita por dos años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que tenga relación con los animales, así como para su tenencia. La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

El fallo sienta un precedente a la hora de enjuiciar como violencia vicaria otros casos que impliquen la muerte de mascotas como una forma de venganza en el ámbito de la pareja. Se trata de un tipo de violencia machista que el agresor aplica contra personas del entorno de la víctima para hacerle daño. Hasta ahora solo comprendía a los hijos de las víctimas de violencia de género, así como a otros niños menores de edad sujetos a su tutela, guarda y custodia. Entre los casos más sonados, se encuentra el brutal asesinato de las menores Anna y Olivia por su padre en Tenerife, que conmocionó a la sociedad española e hizo aumentar la concienciación sobre este tipo de situaciones.