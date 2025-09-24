La historia de Aythami Santana: 302 días preso por promover el autoconsumo responsable del cannabis

En una celda del Centro Penitenciario Las Palmas I, un joven ingeniero grancanario suma días en prisión mientras fuera crece un movimiento que reclama respuestas. Aythami Santana, conocido por su labor al frente del club Beletén y por su activismo en defensa del autoconsumo responsable de cannabis, se ha convertido en el rostro visible de una causa que interpela a la justicia, a la política y a la sociedad.

Este sábado 27 de septiembre, familiares, amigos y antiguos compañeros convocan una marcha desde la Ciudad de la Justicia, a las 11:00 horas, hasta el centro penitenciario donde cumple condena, a las 14:00 horas.

No es solo una petición de libertad, sino una llamada a revisar un modelo, a escuchar otras voces y entender que detrás de cada sentencia hay una historia más compleja.

La historia de Beletén

Beletén fue la primera asociación cannábica de Las Palmas de Gran Canaria. Desde su fundación en 2009, funcionó bajo estatutos legales, registros informáticos de consumo, charlas educativas, talleres de reducción de riesgos y un entorno controlado alejado del tráfico callejero.

El modelo, que hoy es referencia internacional en países como Alemania o Uruguay, operaba desde el respeto a la legalidad y la transparencia.“En 14 años de funcionamiento no hubo ni una sola intoxicación, ni venta a menores, ni incautación en la calle relacionada con Beletén”, defienden sus compañeros. “Las condenas se basan en prejuicios, no en hechos”, señalan en sus redes sociales y plataforma de apoyo.

Pero todo cambió en abril de 2021, tras una intervención policial en una finca de Telde vinculada a la asociación. Según la defensa, la entrada se realizó sin orden judicial, sin abogado y bajo coacciones. Los acusados consintieron el acceso tras ser amenazados por la policía. Ese consentimiento no fue libre ni legal, denuncian.

Aythami fue condenado a tres años por salud pública y dos por asociación ilícita, pese a que Beletén estaba registrada y operaba con total trazabilidad. “Se ignoraron pruebas, se despreciaron derechos, y se castigó una práctica responsable como si fuera crimen organizado. El resultado es una injusticia que debe ser contada”, resumen.

Una proceso judicial bajo sospecha

Junto a Aythami, otros dos directivos de la asociación también fueron condenados. Su caso, narrado con gran indignación por su madre, funcionaria de justicia, revela un proceso judicial lleno de irregularidades que ha movilizado a decenas de personas en su defensa.

“Una de las mayores anomalías del caso fue la imposibilidad de la defensa de Aythami de acceder a las pruebas. Pese a contar con tres oficios judiciales, la Policía nunca permitió ver el material incautado”, denuncian en redes sociales.

También destaca el “ninguneo” por parte del tribunal, que ignoró testimonios clave, como el del director del Banco de España en Las Palmas y una abogada laboralista, quienes declararon que parte del cultivo estaba destinado al consumo propio. Estas declaraciones no fueron incluidas en la sentencia.

Aythami ingresó en prisión el 27 de noviembre de 2024. Hoy cumple ya 302 días entre rejas, por liderar una asociación que funcionaba bajo principios de legalidad y autoconsumo regulado.

Un movimiento que crece

Desde su ingreso en prisión, la campaña #AythamiLibertad ha crecido en redes, medios y plataformas especializadas. A ella se han sumado activistas y figuras como la escritora asturiana Pilar Sánchez Vicente, que exigen la suspensión inmediata de su condena.

“Este ingeniero activista no se merece este trato. Pido la libertad, la suspensión de la condena inmediata ya para Aythami", declara.

En paralelo, se han iniciado varias acciones legales:

Una solicitud de indulto al Gobierno de España.

Un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que ha sido admitido a trámite (algo excepcional en este tipo de procesos).

ante el que ha sido admitido a trámite (algo excepcional en este tipo de procesos). Si fuera rechazado, ya se prepara una posible apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las asociaciones no son tapaderas

Desde la plataforma ciudadana que lo respalda recuerdan que las asociaciones cannábicas no son redes criminales, sino espacios de seguridad jurídica, salud comunitaria y organización colectiva.

“No hablamos de delitos. Hablamos de derechos, de salud, de libertad, de comunidad”, sostiene el manifiesto. “Reclamamos una amnistía para quienes han impulsado asociaciones legales y seguras. Exigimos respeto, reparación y libertad”.