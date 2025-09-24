Bernardo Hernández: "Las sociedades conducen como viven"

Bernardo Hernández es periodista. Lleva 35 años cubriendo temas de seguridad vial para Radio Televisión Española. Ahora ofrece charlas apara concienciar sobre este tema. Defiende una movilidad sostenible, saludable y segura. Divulgador

¿Cómo entiende usted la movilidad?

Se está hablando de que la movilidad debe ser sostenible y saludable, pero hay que añadir algo que mucha gente se olvida, que es una movilidad segura. Lo que no puede ser es que tengamos una movilidad sostenible con un coste en vidas humanas, tanto en heridos como en fallecidos. Por lo tanto, esas son las tres patas clave para el desarrollo de una movilidad.

¿Cree que la sociedad da valor a la seguridad vial?

No, y eso se debe a que hay un problema de pedagogía y de comunicación. Por ejemplo, los patinetes eléctricos. Soy defensor de ellos, pero cuando salgo de mi casa me convierto en un detractor. Porque si pongo el pie en la calle y no miro, me pueden llevar por delante. Esto hace que se produzca un efecto de imitación: como el patinete hace lo que le da la gana y no pasa nada, el de la bicicleta hace lo mismo y de esa actitud también se contagia el de la moto y el del ciclomotor. Entonces esto va escalando y aparece gente que incumple absolutamente todo y que, si atropella a alguien y no lo ve nadie, se da la fuga. Con lo cual falta pedagogía.

¿Cuál es el perfil común de las personas que mueren en accidentes de tráfico?

Las sociedades conducen como viven. Los resultados de toxicología nos dicen que la mitad de los muertos van bajo los efectos de la cocaína fundamentalmente y el alcohol. Luego también tenemos un problema con los peatones. En los peatones fallecidos aparecen muchos mayores de 65 años que van con medicación. Esto pasa porque no se están tomando una pastilla para dormir, se están tomando ansiolíticos para la depresión y eso después se refleja las conductas.

¿Y las personas que conducen bajo los efectos de las drogas, con qué edad se corresponden?

Estos perfiles son, principalmente, los jóvenes y son accidentes que ocurren los fines de semana. Los jóvenes no van a dejar de beber, pero se deberían poner más guaguas por la noche, para esta gente que sale de fiesta. Así tendríamos a todos los jóvenes a salvo y tranquilos. Habría que articularlo y decir, «a mí me interesa que mi ayuntamiento ponga un servicio de guaguas nocturno porque así voy a salvar la vida a 10 jóvenes de mi municipio». Poner la guagua cuesta un millón, pero es que la vida de una persona está evaluada en dos millones de euros.

¿En qué circunstancias se dan los accidentes de tráfico más mortales?

Se dan cuando hay una baja intensidad de coches en la vía. Es decir, por ejemplo, por la noche, cuando hay poca intensidad. Entonces la colisión se produce porque no hay uniformidad de la velocidad. Cuando el flujo es medio, si todo el mundo va a 80, no hay accidentes.

«Tenemos una de las vías más importantes de España, en la que no caben los coches»

¿Qué ventajas ofrecen los nuevos coches para la seguridad vial?

Ahora los coches modernos lo hacen todo. Te guardan las distancias, te avisa cuando estás cerca de algún elementos, si no frenas, él frena por ti, te avisa si te sales de carril. A la gente no le gusta. Pero la tecnología del automóvil va por delante de todo.

¿Qué ocurre con los accidentes de motoristas?

Con los motoristas siempre tenemos unas cifras terribles. Pero muchas veces se podrían reducir si les enseñamos, por ejemplo, un curso de primeros auxilios. Los accidentes de motos ocurren casi siempre en Tasarte, en Beneguera, en Izaña, en lugares alejados. Con lo cual, cuando se alerta de uno, las ambulancias o los helicópteros tardan y si hay un problema grave, se muere a los 6 minutos. Nuestra fundación, con ayuda del Gobierno de Canarias, el Hospital Insular en incluso el ejército con la Brigada Canarias XVI, fue a un encuentro de 1.000 motoristas y explicaron cómo se trata una hemorragia. No es que que queramos suplir al 112, sino que si el médico del 112 le dice a los acompañantes del afectado que hay que hacer una reanimación, sepa y salve así una vida.

Qué ocurre con los atascos que se forman en la GC-1, antes de llegar al aeropuerto?

Lo que pasa es que la infraestructura no da más. De momento tenemos una vía que es de las más importantes de España porque por ella pasan, sobre todo en la zona de Boca Barranco, 180.000 coches al día, 90.000 hacia el sur y 90.000 hacia Las Palmas capital y coinciden en las horas. Es decir, que a la misma hora son tanto los que salen como los que entran, aproximadamente 6.000 coches a la hora. No caben los coches. Entonces, eso hay que gestionarlo bien y eso implica conseguir una velocidad uniforme para todos. En el momento en que, en una caravana hay alguien que quiere ir más rápido, aparecen los problemas. Primero porque se genera el choque, después porque se da un efecto acordeón de arrancadas. Esto significa que cada vehículo arrancará aproximadamente dos segundos después de que lo haga el que se encuentra delante. Por tanto, el que está más atrás, podría estar hasta una hora para empezar a moverse.

¿Por qué cuesta recuperar la fluidez del tráfico en esta zona cuando se producen accidentes?

Cuando hay un siniestro, inmediatamente llamamos al 112. Pero claro, el nivel de tráfico es tanto que cuando llegan las ambulancias o la Guardia Civil, el primer problema que se encuentran es el bloqueo.

¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para solucionar estos atascos?

Hay que mejorar la gestión. Tiene que ser exquisita. En primer lugar haciendo una buena campaña de comunicación, pedagogía en los conductores para evitar las colisiones por alcance, que son las que están produciendo los grandes bloqueos. Sacar el máximo provecho de los paneles que deben recoger información clara y en tiempo real, con detalles de distancia y tiempo. Añadir la difusión de las conductas adecuadas para facilitar la llegada de los vehículos de emergencia y que los que actúen ocupen el espacio mínimo necesario para su trabajo con garantías. Y una de las acciones más demandada es que los vehículos de auxilio en carretera, es decir, las grúas, se consideren prioritarios porque, como se recoge en todos los reglamentos, se debe retirar con la mayor brevedad los obstáculos de la vía. Incluso podrían usarse coches de policías en flujo libre para armonizar las velocidades a modo de bucle, o utilizar los sistemas de aviso de los trabajos en carretera para anunciar con anticipación las retenciones. Solo así se salvaran vidas.