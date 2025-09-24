"Han sentenciado a la ciudad entera": los empresarios de Joaquín Costa responden a la limitación horaria

Los empresarios de restauración de las zonas de Joaquín Costa, Los Martínez de Escobar y la plaza Fray Junípero critican la "pasividad" del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante la búsqueda de soluciones a los problemas de convivencia en el entorno. El Consistorio ha emitido una resolución que obliga a las terrazas a cerrar todos los días a las 22:00 horas, con media hora adicional para el desalojo y la limpieza. Los 12 restaurantes afectados advierten de que la medida tendrá un fuerte impacto económico: "Pone en peligro a familias, a sus medios de vida y de trabajo", señalan.

El presidente de la Asociación de Restauración de Las Palmas de Gran Canaria (Ares), José Miguel Sánchez, considera que esta decisión “sentencia a la ciudad entera”, ya que, a su juicio, se extenderá en otros puntos. "Ya no habrá lugares donde las terrazas cierren más tarde de las 10, porque ahora todos los vecinos van a querer lo mismo", asegura.

Anulación de la limitación

La limitación horaria no es nueva. Ya se intentó implantar en 2023, pero una sentencia judicial la anuló al entender que el Ayuntamiento no informó ni permitió alegaciones a los afectados. Aunque el juzgado reconoció la necesidad de reducir el impacto acústico, determinó que no se respetaron los derechos de participación, por lo que los negocios recuperaron su horario habitual.

Ahora, con la medida de nuevo sobre la mesa, los hosteleros critican la falta de iniciativa municipal. Sánchez afirma que han mantenido reuniones con los vecinos y que existe acuerdo en impulsar soluciones como cerramientos o toldos antirreverberación. "Ellos en ningún momento han dicho que quieren que cerremos a las 10", explica. Añade que, actualmente, las terrazas ya cierran a las 23:30 horas de manera voluntaria, frente a la una de la madrugada de antes.

Mediciones desfasadas

Los restauradores sostienen, además, que la decisión se basa en mediciones acústicas de 2022 que no reflejan la situación actual. "Hay restaurantes que estaban en 2022 que ya no existen", apunta Sánchez, quien alerta de que la medida traerá graves consecuencias económicas tanto para empresarios como para empleados: "Han tomado una decisión sabiendo que vamos a morir, ya nos han cerrado las puertas".

También reprocha la falta de diálogo institucional: "Hay voluntad por todas las partes, menos por el Ayuntamiento". En este sentido, critica que la mesa del ocio impulsada por la alcaldesa, Carolina Darias, no ha cumplido su función. "No existe mesa del ocio", sentencia.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Consistorio capitalino, Jimena Delgado, ha expresado su rechazo a la medida, que califica de "adoptada de espaldas a los afectados". Según el PP, la restricción horaria ni soluciona los problemas de convivencia ni plantea un modelo de ciudad con un ocio responsable.