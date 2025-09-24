Infecar celebra el Día Internacional de las Personas Mayores

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conmemorará el próximo miércoles 1 de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores con un encuentro en Infecar que pondrá en valor la voz, los testimonios y la experiencia de este colectivo. Bajo el lema ‘Dar voz a la experiencia’, la jornada contará con charlas, actuaciones musicales y espacios de reflexión destinados a visibilizar y empoderar a las personas mayores de la ciudad.

El acto dará comienzo a las 09:30 horas con la apertura. A las 10:00 horas se procederá a la inauguración institucional, con la participación de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias y la concejala de Bienestar Social, tras la presentación a cargo del actor y humorista Matías Alonso.

A continuación, a las 10:15 horas, se celebrará la conferencia ‘Empoderando a los Mayores’, impartida por el doctor René de la Mar del Risco, jefe de Servicio de Geriatría y Gerontología y de la Unidad de Memoria y Demencias Geriátricas del Hospital Perpetuo Socorro.

Tras la charla, a las 11:45 horas tendrá lugar la actuación musical de ‘Chromatic Dúo’, formado por Derque Martín, al timple, y Nicolás Mendoza, a la guitarra. El grupo fusiona el alma del timple canario con la versatilidad de la guitarra, explorando nuevos horizontes sonoros y ofreciendo un repertorio que abarca distintos estilos.

La jornada concluirá a las 12:30 horas con la actuación de Matías Alonso, que pondrá el broche final a este encuentro intergeneracional.

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, ha invitado a la ciudadanía a participar en esta actividad gratuita y ha subrayado que “este encuentro es una oportunidad para reconocer la aportación de las personas mayores y para compartir un espacio de convivencia en el que su experiencia y sus vivencias son las verdaderas protagonistas”.