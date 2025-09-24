La Minilla, entre el desconcierto y las molestias por la nueva zona verde de aparcamiento

Finalizada la Semana de la Movilidad que promueve el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para fomentar el uso del transporte público, casi de la mano, Sagulpa ha iniciado el pintado y señalización de una nueva zona de pago para aparcamientos, la zona verde de La Minilla.

En concreto, en las calles Pintor Juan Guillermo, Concejal Luis M. Pereira García y Federico García Lorca, que contarán con 205 plazas, de las que cinco serán para PMR y 25 para motos.

Este miércoles, sus residentes y visitantes se movían, más que en coche, en entre el desconcierto y las molestias por lo que prevén será un gasto añadido a sus bolsillos.

Las señalizaciones advertían de la prohibición de estacionarse hasta el próximo lunes 29 de septiembre, aunque sin explicar la razón.«Me parece mal que se haya habilitado zona verde donde vivo. En mi caso, en la familia tenemos dos coches y solo disponemos de una plaza de garaje, por lo que ahora me veré obligada a pagar por aparcar en la calle», apuntaba Nelba, una de las residentes. Visiblemente molesta, añadió que «si lo que se dice es que la medida fue aprobada por votación de los vecinos, eso no es cierto, a mi nunca me llegó esa votación».

Otras necesidades

Del mismo modo se expresaba otro de los vecinos que paseaba a su perro por la zona mientras los operarios de carreteras marcaban ya la zona a pintar. «A mi nadie me ha preguntado. No me parece bien tener que pagar por aparcar en la calle».

Este vecino hacía más hincapié en la necesidad de mejorar el asfalto «lleno de baches» y en colocar reductores de velocidad que eviten accidentes, que en «quitarnos aparcamientos».

Y es que para algunos de ellos, la medida en sí no garantiza tener un espacio, «y encima, hay que pagar», lamentaron.

Elsa es otra de las residentes. Para ella -que cuenta con plaza de garaje en su edificio -, la medida tendría que venir de la mano, no solo de más «información y claridad» a los vecinos, sino de más transporte público «para que la gente se anime a dejar el coche en casa y coja la guagua».

Esta vecina piensa también en los problemas de los trabajadores que acuden a la zona. «Ayer mismo, una de las personas que conozco estuvo 45 minutos dando vueltas para aparcar, pero es que viene de Tamaraceite y si lo hace en guagua tendría que coger dos».

"Sin ánimo recaudatorio"

Hace varias semanas, el concejal de Movilidad, Jose Eduardo Ramírez, aseguraba a este periódico que la ampliación de las zonas verde y azul en Triana se hacía a raíz, tanto de peticiones vecinales como de los pequeños empresarios.

En el caso de esa zona comercial, sobre todo, porque los comerciantes que se dedican a la restauración «necesitan de rotación a la hora del mediodía para que la gente que va a comer pueda tener la posibilidad de aparcar al menos durante dos horas». Ramírez, subrayaba entonces que la medida «no tenía ánimo recaudatorio», sino de favorecer la rotación de vehículos.

En el de La Minilla, en un comunicado difundido por Sagulpa, se informaba que la iniciativa obedecía a que la zona «absorbe los aparcamientos de Mesa y López, del Hospital Doctor Negrín y de Guanarteme, quedándose así sin plazas para residentes».

Algo que, según los vecinos, lleva ocurriendo desde hace una década. «Muchos vienen hasta aquí para dejar sus coches y bajar caminando, o en guagua, hasta Mesa y López; incluso, a las consultas del Negrín, donde tienen que pagar por dejarlo en el parking del hospital».

Este miércoles, en los alrededores del área comercial de La Minilla, algunos de sus usuarios apuntaban que, a partir de ahora «saldrá más rentable dejarlo en el aparcamiento del centro comercial dos horas, que en la calle».

Sagulpa continúa también con la ampliación de la obligatoriedad de pago en algunas de las calles más transitadas marcadas como zona azul, extendiendo el horario, de forma continua, de 9:00 a 20:00 horas.