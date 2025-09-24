El Puerto de Las Palmas consolida su liderazgo como puerto estratégico en suministro de combustible

El Puerto de Las Palmas ha reforzado durante 2025 su papel como enclave de referencia en el abastecimiento de combustible a buques, situándose como el segundo puerto de España en avituallamiento de combustibles líquidos, solo por detrás de la Bahía de Algeciras. Según los últimos datos de Puertos del Estado, entre enero y agosto se suministraron en la capital grancanaria 1.798.287 toneladas, una cifra ligeramente superior (un 1,1% más) que en el mismo periodo de 2024 y que confirma la fortaleza del puerto canario en este segmento clave para el tráfico marítimo internacional.

La Bahía de Algeciras mantiene el liderazgo nacional, con 1.903.456 toneladas, aunque en su caso experimentó un retroceso del 14,9%, lo que ha permitido a La Luz recortar distancias, reforzando su posición como hub de bunkering en el Atlántico medio. En los ocho primeros meses de 2024, Algeciras suministró 2.237.453 toneladas y Las Palmas, 1.778.07.

Lo mismo pasa con la cifra de avituallamiento general, que en Algeciras fue de 1.990.212 toneladas y en Las Palmas, de 1986.334, con un retroceso del 15,2% y un incremento del 1,8%, respectivamente.

Una brecha considerable

La diferencia con el resto de puertos es bastante considerable. Barcelona, que ocupa el tercer lugar, experimentó una caída del 11,1% con respecto a los mismos meses del año pasado y suministró 919.256 toneladas, mientras que Ceuta avitualló 465.544 toneladas, un 34% más.

El otro puerto canario, el de Santa Cruz, descendió un 17,1% la cantidad de toneladas y con 425.459 toneladas, ocupa el quinto lugar de la tabla publicada por Puertos del Estado.

Barcos fondeados en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

El comportamiento del tráfico en otros grandes puertos del país refuerza esta posición. Mientras enclaves como Huelva, Bilbao o Cartagena han registrado fuertes descensos en los suministros de combustible, Las Palmas mantiene una evolución positiva y estable. De hecho, de los 28 puertos que se analizan, 15 han experimentado un descenso que oscila entre el 0,8 de Marín y Ría de Pontevedra y el 100% de Gijón, que según este documento oficial ha pasado de las 20.508 toneladas suministradas entre enero y agosto de 2024 a cero en lo que va de año.

Entre todos los puertos españoles se han surtido en estos ocho meses 6.101.992 toneladas de combustible.

Crecimiento sostenido

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, subraya: «Los datos publicados por Puertos del Estado confirman que seguimos avanzando en la senda del crecimiento sostenido, consolidando a nuestros puertos como nodo logístico internacional y referente en el tráfico de cruceros en el Atlántico».

En relación al suministro de combustible, Calzada destacó que mantenerse «en el segundo lugar nacional en bunkering, con una mejora respecto al año anterior, confirma que la estrategia de crecer en superficie de suelo destinada a los operadores de combustible es la correcta. Este es uno de nuestros grandes ejes de desarrollo y nos permitirá reforzar la posición de los Puertos de Las Palmas como líderes en abastecimiento en el Atlántico Medio».

Más datos

En el cómputo general del tráfico portuario total, Las Palmas también ha mostrado un dinamismo notable. Hasta agosto, el puerto acumuló 24.512.668 toneladas de mercancías, un 16,7% más que en el mismo periodo del año pasado y por detrás de Bahía de Algeciras (67.975.370 toneladas), Valencia y Barcelona.

En cuanto a los graneles líquidos, con 7,16 millones de toneladas que suponen un 28,3% más que entre enero y octubre de 2024, el Puerto de Las Palmas ocupa la séptima posición. Por delante se sitúan Algeciras, con más que el doble, (18,9 millones), Cartagena, Huelva, Bilbao, Tarragona y Barcelona. Donde ocupa la parte baja de la tabla general de los puertos españoles es en lo relativo a los graneles sólidos, situándose entre los diez puertos con menor número de toneladas, aunque con 290.311 supera al Bahía de Algeciras, su máximo 'competidor', que solo movió 204.915.

Mercancía general

Las Palmas registra 15.072.539 toneladas, que refleja un crecimiento del 14,3% con respecto al mismo periodo del año pasado y lo sitúa en la cuarta posición nacional en el apartado que analiza la mercancía general que ha movido cada puerto español, superado por Valencia con casi 50 toneladas, Algeciras y Barcelona. De esta cantidad, 11.018.160 toneladas se movieron en contenedores.