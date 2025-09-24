El TSJC frena dos intentos de explotar viviendas vacacionales en complejos turísticos de Gran Canaria

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha frenado los intentos de dos propietarios de apartamentos situados en establecimientos turísticos de San Bartolomé de Tirajana para explotarlos como viviendas vacacionales. Dos sentencias similares determinan que ambos tipos de alojamientos no pueden coexistir en un mismo edificio porque introducir el alquiler vacacional en una serie de unidades "rompe de forma evidente el principio de unidad de explotación".

Los fallos, dictados el pasado 16 de julio, se refieren a los complejos Tisayala Park y Waikiki, situados en Maspalomas y Playa del Inglés respectivamente. El principio en el que se fundamentan, recogido en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, establece que cada establecimiento debe ser gestionado por una sola empresa, lo que excluye la posibilidad de que los propietarios individuales arrienden sus apartamentos al margen de la entidad explotadora.

La primera resolución, con la magistrada Lucía Deborah Padilla como ponente, tumba el recurso presentado por el gestor de una vivienda vacacional situada en Maspalomas y avala una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que dio la razón al Cabildo de Gran Canaria y a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno regional. El reclamante pedía la anulación de un decreto del presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria que le imposibilitaba continuar con la actividad de alquiler vacacional que llevaba a cabo dentro del complejo turístico Tisayala Park.

La Sala reconoce que el principio de unidad de explotación turística limita la libre prestación de servicios

La parte recurrente alegó que durante la tramitación del proceso hubo una revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO) que asignaba al suelo la calificación de suelo urbano no turístico y sostiene que en este caso no hay un explotador del complejo. El tribunal, sin embargo, rechaza analizar la revisión del PIO porque se trata de una cuestión nueva que no pudo ser analizada en primera instancia y señala que no consta ninguna solicitud de cese de la explotadora del establecimiento.

En el complejo se autorizó en 2017 una ampliación y reducción de las plazas alojativas que supuso la incorporación a la explotación de una serie de unidades y la exclusión de otras. El reclamante solicitó entonces autorización para poder ejercer la actividad de vivienda vacacional en una de las unidades que quedaban fuera, pero la sentencia señala que se trata de un complejo dado de alta como apartamentos turísticos y queda regido por tanto por la unidad de explotación. Esta establece el sometimiento a una única empresa y fija que sus unidades alojativas deben estar destinadas en su totalidad a la actividad turística a la que están vinculadas.

Profesionalizar el servicio

Otro de los motivos esgrimidos por el propietario es que este principio restringe la "libre prestación de servicios, lo que supone una "limitación que choca con las libertades fijadas tanto en la normativa comunitaria como en la regulación estatal". Alega que al prohibir el alquiler turístico por parte de los particulares se limita el derecho de libertad de empresa y el derecho a la propiedad.

La Sala también desestima estos argumentos: "Sin desconocer que el principio de unidad de explotación turística supone una limitación a la libre prestación de servicios, no obstante se trata de una limitación que encuentra amparo y justificación legal en razones de interés general, siendo un instrumento de ordenación de la actividad turística cuyo objetivo es el de profesionalizar la prestación del servicio y ofrecer un turismo de calidad, brindado con ello una mayor y mejor protección al consumidor de bienes y servicios turísticos".

La segunda reclamación la presenta el dueño de un apartamento del complejo Waikiki contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que dio la razón en primera instancia al Cabildo de Gran Canaria y a la entidad explotadora. En el origen se encuentra otro decreto del presidente del Patronato de Turismo que le impidió continuar ejerciendo el alquiler vacacional dentro de su propiedad.

Las resoluciones reafirman que cada establecimiento debe ser gestionado por una sola empresa

El reclamante pidió al TSJC tener en cuenta que ofreció el apartamento al operador turístico que explota el edificio con unas condiciones económicas que no fueron aceptadas y asegura que ante este rechazo "no cabe impedir que el propietario pueda obtener las rentas turísticas que pretende mediante el acceso al mercado individualmente". Alegó, por otra parte, que el apartamento no está integrado en un establecimiento hotelero sino que se trata de una finca independiente que solo comparte una serie de zonas comunes.

El tribunal vuelve a fallar que, como el complejo está siendo explotado por un operador turístico, no cabe conceder autorización para ejercer el alquiler vacacional. Reconoce una vez más que esta norma limita el derecho a la prestación libre del servicio, pero indica que escapa de su ámbito "la conveniencia de llevar a cabo aquellas modificaciones en la legislación turística canaria a fin de atemperar su rígida aplicación y permitir otras modalidades de gestión de los alojamientos turísticos en las que los propietarios tengan un mayor protagonismo".