Basura acumulada y ratas: vecinos de Las Palmas de Gran Canaria denuncian la suciedad en las calles

Contenedores de basura que llevan días sin vaciarse, ratas cada vez más visibles y una sensación generalizada de suciedad en las calles. Es la denuncia que hacen numerosos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, que aseguran estar cada vez más molestos con la falta de limpieza.

Las escenas de roedores merodeando entre los desechos se han vuelto habituales en lugares tan céntricos como la calle León y Castillo o el parque San Telmo. El malestar se repite en numerosos puntos de la ciudad y llega a barrios muy distintos entre sí. Tanto en Vegueta como en Tafira, los residentes describen la misma situación: contenedores saturados, bolsas acumuladas y una sensación de abandono que se extiende.

La Provincia

En Vegueta, por ejemplo, comienza a ser habitual encontrar los depósitos desbordados, con restos en el suelo al no haber espacio suficiente. Una situación que los vecinos consideran preocupante por el riesgo de plagas y la posible proliferación de ratas.

El malestar vecinal no se limita a la incomodidad o al impacto visual, sino que apunta también a las consecuencias que esta falta de limpieza puede tener para la salud pública si no se toman medidas.