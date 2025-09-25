Coalición Canaria denuncia la falta de atención nocturna a las personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria

El concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha alertado del "grave incremento" de personas sin hogar en la capital y ha criticado la "parálisis" del Consistorio en la puesta en marcha de servicios de atención social en horario nocturno.

Según recordó, la propia concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, reconoció en comisión plenaria que el número de personas en situación de calle creció un 66% en 2024. "En mayo hablaba de 124 personas y en octubre ya eran 221", señaló Suárez. A estas cifras se suman los datos de Cáritas, que en su memoria anual de 2024 reportó haber atendido a 1.500 personas sin hogar en la ciudad.

Negociaciones estancadas

"Lo preocupante es que el Ayuntamiento lleva años sin servicio de calle por la noche con trabajadores sociales, porque no ha habido acuerdo con ellos", explicó el edil. Según detalló, las negociaciones para poner en marcha turnos nocturnos quedaron estancadas en 2023 y desde entonces "el asunto se ha quedado en un limbo administrativo, sin que nadie lo haya rescatado".

Suárez subrayó que actualmente son las entidades del tercer sector, como Cáritas o la Obra Social, quienes atienden a estas personas por la noche "asumiendo sus propios riesgos". En su opinión, la solución pasa por "retomar las negociaciones con los trabajadores sociales" y establecer un complemento específico en sus retribuciones, al igual que ocurre con la Policía Local para los turnos de nocturnidad.

Más centros

El concejal también criticó los recursos cerrados, como el centro Hogar Gánigo, clausurado en 2022 tras una plaga de chinches y que "nunca más volvió a abrir". Además, denunció la escasa capacidad de otros dispositivos, como el Centro El Lasso y el proyecto de la antigua Fábrica de Hielo, "del que desde 2017 solo se ha habilitado una planta para realizar triajes y derivaciones a pensiones o comedores". "Pedimos que se pongan en marcha o se incrementen los espacios públicos destinados a estas personas", apuntó.

"Cada vez vemos más campamentos en parques, plazas y hasta en el aparcamiento del propio Ayuntamiento", concluyó Suárez, que pedirá explicaciones en el próximo pleno municipal.